  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس:

کمیته امداد مهارت آموزی به مددجویان تحت پوشش را با جدیت دنبال کند

کمیته امداد مهارت آموزی به مددجویان تحت پوشش را با جدیت دنبال کند

اراک- نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس گفت: کمیته امداد به منظور ایجاد اشتغال و کاهش اقشار نیازمند، بایستی مهارت آموزی به مددجویان تحت پوشش این نهاد را با جدیت دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری مهر از کمیته امداد، محمد حسینی در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با بیان اینکه این نهاد در بخش ساختاری داخلی و مصارف منابع دارای برنامه و هدف گذاری منطقی است، اظهار داشت: هماهنگی مطلوبی بین کمیته امداد، دولت و مجلس وجود دارد و این نهاد مردمی دارای مقبولیت و اعتماد مردمی است.

وی با تاکید بر اهمیت توانمندسازی مددجویان تحت حمایت و آموزش مهارت‌های جدید و مورد نیاز به این افراد، افزود: با هدف گذاری موثر در اشتغال‌زایی و پرداخت وام‌های اشتغال و سوق دادن مددجویان به مهارت آموزی در مشاغل متناسب با نیازها و شرایط هر منطقه بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

حسینی با اشاره به اهمیت رونق دوباره در صنعت فرش و تشویق مددجویان به گرایش به این هنر اصیل مطرح کرد: بسیاری از روستاها و شهرستان‌های استان مرکزی دارای برند جهانی در صنعت قالی بافی هستند و متاسفانه امروز به این هنر کمتر پرداخته می شود؛ ورود به صنعت فرش و کفش می تواند شرایط اقتصادی جدیدی را برای افراد کم بضاعت و سایر افراد فراهم کند.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان با بیان اینکه برخی از خانوارها در جامعه هستند که به دلیل دریافت مستمری ناچیز، تحت حمایت کمیته امداد نیستند و به همین دلیل نمی توانند از خدمات گسترده این نهاد در قالب معافیت‌ها، انشعابات و دیگر خدمات استفاده کنند، گفت: کاهش آسیب‌ها در این خانوارها نیازمند پیگیری مسئولان و اختصاص منابع برای بهره مندی این خانوارها از مزایای کمیته امداد به جز دریافت کمک معیشت است.

کد مطلب 4483330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها