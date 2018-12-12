حضور ۳۵ گشت فوریت های اجتماعی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نجم الدین محمدی در نشست خبری که در گرمخانه خاوران برگزار شد، با بیان اینکه اداره کل آسیب های اجتماعی در سال ۱۳۸۵، پس از فوت چند کارتن خواب بر اثر سرمازدگی راه اندازی شد، گفت: در سال های اخیر چندین گرمخانه دائمی مانند گرمخانه های صباشهر، بهمن و خاوران تاسیس و دو سامانسرای اسلامشهر و لویزان راه اندازی شد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در سال ۱۳۸۸ با ادغام چندین ستاد و اداره کل، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی آغاز به کار کرد، یادآور شد: به نظر می آید، در این ۹ سال آنچه که مدنظر بود، تامین نشد و باید خدمات بهتری به آسیب دیدگان ارایه شود.

وی با بیان اینکه وظایف شهرداری تهران در حوزه آسیب های اجتماعی به طور مشخص در قانون قید شده است، عنوان کرد: براساس قانون مدیریت شهری موظف به ساماندهی ناهنجاری هایی است که در سطح شهر مشهود است؛ ضمن اینکه شهرداری وظیفه دارد تا فضا، امکانات و زیرساخت های لازم و متناسب با سرانه آسیب ها در شهر را در اختیار سازمان های متولی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زیرساخت های موجود تناسبی با سرانه آسیب دیدگان اجتماعی ندارد، گفت: اولین پیشنهاد ما در تدوین برنامه سوم توسعه شهرتهران ایجاد زیرساخت های مناسب و واگذاری آنها به سازمان های دولتی ذی ربط است.

محمدی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در راستای ساماندهی ناهنجاری های مشهود در سطح شهر عنوان کرد: در حال حاضر در شبانه روز ۳۵ گشت افراد کارتن خواب و بی سرپناه را شناسایی و جذب می کنند. آنچه در مدیریت جدید قرار است انجام شود، این است که مراکز خدمات رسانی پیش از گذشته در دسترس افراد آسیب دیده باشند.

وی با تاکید بر اینکه در آینده در تمامی مناطق تهران گرمخانه راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: تلاش ما این است تا با افزایش میزان گرمخانه ها، تعداد افراد مستقر در آن را به ۱۵۰ نفر کاهش دهیم.

به گفته مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در حال حاضر ۲ هزارنفر از خدمات گرمخانه ها استفاده می کنند که این تعداد در روزهای سرد سال به ۴ هزارنفر نیز می رسند.

وی در ادامه به راه اندازی مجتمع فوریت های اجتماعی به ریاست فرمانداری تهران پرداخت و گفت: طبق روال معمول افرادی که توسط شهرداری تهران جذب می شوند، به این مجتمع منتقل و در فرایند غربال مسئولیت نگهداری آنها به سازمان های متولی همچون کمیته امداد واگذار می شود.

وی یکی از مهمترین مشکلات شهرداری تهران در حوزه نگهداری از آسیب دیدگان اجتماعی را مربوط به سامانسراها دانست و بیان کرد: برخی از افراد که به این اماکن منتقل می شوند، متاسفانه برای چند سال از خدمات استفاده می کنند و هیچ نهادی مسئولیت رسیدگی به آنها را برعهده نمی گیرد.

محمدی ادامه داد: واقعیت این است که شهرداری تهران سالانه میلیاردها تومان صرفا برای درمان این بیماران هزینه می کند و وزارت بهداشت هنوز موفق نشده است در این خصوص ما را کمک کند. به عبارت بهتر از عوارض مردم تهران برای درمان افراد آسیب دیده استفاده می شود، در صورتی که ساماندهی این افراد برعهده سازمان های دولتی متولی است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران یادآور شد: یکی از مصادیق کناره گیری سازمان ها از وظایف خود در حوزه رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی آن است که امروز هرکدام از آنها باید در گرمخانه ها اتاقی داشته باشند و مسئولیت ساماندهی موردهای مربوط به خود را برعهده بگیرند.

محمدی با بیان اینکه هم اکنون اتوبوسی در قالب گرمخانه سیار در میدان شوش فعال است، اظهارکرد: پیش بینی می کنیم تا آخر هفته آینده مراکز بهاران هرندی برای زنان و مردان هرکدام با ظرفیت ۲۰۰ نفر راه اندازی شود.

وی در پاسخ به سئوالی یکی از خبرنگاران در رابطه با نظارت بر عملکرد پیمانکاران گرمخانه ها گفت: متاسفانه عده ای از پیمانکاران به شکل تجارت در این موضوع وارد شدند که با رایزنی با مناطق تصمیم بر آن شد، با این افراد قطع همکاری کنیم.

محمدی همچنین به راه اندازی کمپین جمع آوری هبه از طریق فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در گذشته اقدامات پر هزینه ای در این حوزه انجام شد. به طور مثال ۲۸ فوتون برای جمع آوری هدایا خریداری شده که عملا خروجی مطلوب نداشت، بنابراین قرار است این بار جمع آوری هبه به شکل مجازی انجام شود.

وی در ادامه به همکاری با سازمان فنی و حرفه ای برای ساماندهی مددجویان بهاران منطقه ۵ پرداخت و عنوان کرد: شهرداری تهران به هیچ عنوان به دنبال طرد آسیب دیدگان اجتماعی نیست و تلاش می کند تا با اطلاع رسانی درست و رعایت حال شهروندان امکان ساماندهی آسیب دیدگان در تمامی محلات را فراهم آورد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مدیریت شهری به هیچ عنوان مجاز به ورود به معتادان متجاهر و به اصطلاح ماده ۱۶ نیست، افزود: در این مورد ورود ما یک نوع جرم است اما می توانیم ساختمان هایی را در اختیار سازمان های متولی قرار دهیم.

محمدی در پایان از آماده باش ۵ خودرو گشت برای جذب آسیب دیدگان اجتماعی در صورت بارش برف و باران خبر داد و گفت: در گذشته افراد آسیب دیده به دلیل برخی مسایل علاقه ای به حضور در گرمخانه ها نداشتند، به همین دلیل برخلاف روند سابق مددجویان در گرمخانه ها تنها تا اندازه ای که امنیت محیط تامین شود، تفتیش می شوند تا مانعی برای حضور آنها در این اماکن وجود ند اشته باشد.