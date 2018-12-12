نهاد ملی غذا در کشور ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مفید ظهر چهارشنبه در دیدار با تولید کنندگان صنایع غذایی استان فارس تاکید کرد: چندگانگی در خصوص موارد مربوط به صنایع غذایی در کشور داریم که خوشخبتانه این موضوع در حال پیگیری و در مرکز پژوهش های مجلس نیز با وزارتخانه های مختلف مکاتباتی انجام شده است.

وی ادامه داد: تنها راه رفع این مشکلات و موازی کاری ها ایجاد نهاد ملی غذا در کشور است تا سیاست گذاری غذا در کشور توسط یک نهاد مشخص انجام شود.

مدیرکل فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: چالش های موجود در حال حاضر جمع شده و نقش های اجرایی تمامی نهاد ها مشخص گردیده که همکار و کمک کننده باشند اما تا زمان مشخص شدن نهاد ملی غذا باید طبق قانون کار کرد و تعاملات بین سازمانی انجام شود.

مفید در خصوص وضعیت مواد اولیه تولیدکنندگان نیز گفت: هیچگونه مشکلی در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه نداریم.

وی یادآور شد: در بحث روغن پالم نیز طی چند سال گذشته تنظیمات مشخصی انجام شده اما در سال جاری به دلیل وجود مشکلات ارزی ثبت سفارش انجام اما به همان اندازه وارد نشده است.

مدیرکل فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: امروز جهاد کشاورزی ارز مربوط به این روغن را تامین می کند و تا امروز هم در این خصوص اعلامی نشده است.