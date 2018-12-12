احیای بافت های فرسوده باید به مطالبه مردمی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در پروژه تجمیع ۲۶ پلاک فرسوده در کوچه شهید جعفر قدیانی با حضور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: موضوع نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده یکی از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری تهران، تمامی کلانشهرها و رئیس جمهور است.

وی افزود: این یک فرصت تاریخی برای شورا و شهرداری است که با همکاری تمام دستگاه ها و با کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاران بتوانند، موضوع احیای بافت فرسوده را به یک جنبش و مطالبه تبدیل کنند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه زمانی می توانیم در نوسازی بافت های فرسوده موفق عمل کنیم که دولت و شهرداری بسته های تشویقی موثر ارائه دهند، گفت: همان طور که امروز شهرداری منطقه ۱۷ بدون سود پروانه صادر می کند، دیگر دستگاه ها هم باید همکاری های لازم را داشته باشند به خصوص بانک های عامل که می توانند وام های کم بهره با مدت زمان زیاد ارائه دهند.

سالاری با تاکید بر اینکه باید شیوه مداخله ها را تعریف کنیم، تصریح کرد: ستاد بازآفرینی به عنوان ساختار اجرایی در این زمینه تعریف شده است و باید تمام دستگاه ها با همکاری هم موضوع را پیگیری کنند تا به یک جنبش تبدیل شود. رسانه ها هم به عنوان رکن چهارم دموکراسی می توانند در این زمینه موثر باشند.

وی عنوان کرد: یکی از مهم ترین مشکلات در نوسازی بافت های فرسوده رغبت مالکان و سرمایه گذاران است که به دلیل صرفه اقتصادی امروز هیچ کدام پای کار نمی آیند. شهرداری و دولت می توانند برای ارتقای سطح زندگی مردم با امکاناتی که در اختیار سرمایه گذاران و مالکان قرار می دهند آن ها را به این کار تشویق کنند.

سالاری با تاکید بر اینکه شورای شهر تهران به عنوان قانون گذار باید تغییر استراتژی دهد، تصریح کرد: به دلیل امکاناتی که در سال های گذشته به مناطق شمال، شمال غرب و شمال شرق داده شد، امروز شاهد افزایش ظرفیت هستیم. باید این بسته های تشویقی را در مناطق دیگر هم ایجاد کنیم.

وی در خصوص ایجاد امکانات تفریحی در نزدیکی پروژه های نوسازی بافت های فرسوده عنوان کرد: این اتفاق با سرعت بسیار پایینی رخ می دهد چرا که شهرداری تهران با شرایط موجود نمی تواند املاک را برای ایجاد بوستان تملک کند و ما باید از مشارکت سرمایه گذاران و همکاری نهادهای دیگر استفاده کنیم.