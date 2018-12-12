  1. استانها
  2. همدان
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

رئیس پلیس آگاهی همدان عنوان کرد:

کشف ۳۲۱ راس دام قاچاق در همدان

کشف ۳۲۱ راس دام قاچاق در همدان

همدان - رئیس پلیس آگاهی استان همدان از کشف ۸ راس گوساله، ۲۰ راس گاو و ۲۹۳ رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز از ۷ دستگاه کامیون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا زارعی گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان همدان با کنترل محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی، از ۷ دستگاه کامیون، ۲۰ رأس گاو، ۸ راس گوساله و ۲۹۳ راس گوسفند  قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

وی افزود: ماموران حین گشت زنی در ورودی شهرستان بهار از یک دستگاه کامیون، ۸ راس گوساله به ارزش یک میلیارد ریال را کشف کردند.

سرهنگ زارعی ادامه داد: در ۶ عملیات همزمان دیگر ماموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی استان، از ۶ دستگاه کامیون، ۲۰ راس گاو و ۲۹۳ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز کشف و ۹ متهم نیز به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس اگاهی استانهمدان گفت: ارزش دام های قاچاق کشف شده توسط کارشناسان در مجموع ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 4483342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها