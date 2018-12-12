گسترش فعالیت های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در جنوب شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: هیئت امنای اتحادیه موسسات آموزش عالی و دانشگاه های جنوب شرق آسیا (آسایهل) در اجلاس سالیانه خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، با ایفای نقش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در ارتقای جایگاه علمی دانشگاه های عضو این اتحادیه موافقت کرد.

وی افزود: مقرر شد ضمن برنامه ریزی برای انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری در حوزه هایی چون رتبه بندی دانشگاه های عضو آسایهل ، ثبت و نمایه سازی نشریات معتبر علمی دانشگاه های کشورهای عضو در پایگاه ISC، انتشار گزارش های علمی منطقه ای، برگزاری کارگاه های آموزشی و موارد متعدد دیگر همکاری صورت پذیرد.

دهقانی افزود: اجلاس سالیانه و کنفرانس اتحادیه موسسات آموزش عالی و دانشگاه های جنوب شرق آسیا به ریاست دکتر محمد مهدی تهرانچی رئیس دوره ای آسایهل و با حضور پروفسور نیناک اولان وراووث دبیرکل آسایهل و اعضای هیئت امناء این اتحادیه و همچنین اعضای این اتحادیه از روز سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷ به مدت دو روز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و با موضوع «نقش دانشگاه های خصوصی در گسترش و ارتقاء آموزش عالی» در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در این اجلاس وضعیت دانشگاه های عضو آسایهل در رتبه بندی های بین المللی نظیر تایمز، شانگهای و کیواس مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که از حدود ۲۵۰ دانشگاه موجود در این اتحادیه تنها ۸۵ دانشگاه در نظام های رتبه بندی حضور دارند.

سرپرست ISC گفت: در مجموعه دانشگاه های این اتحادیه دانشگاه هایی با عملکرد بسیار خوب در نظام های رتبه بندی وجود دارند که می توانند به عنوان مبنایی برای ارتقاء سطح عملکرد دانشگاه های دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

وی گفت: در حال حاضر دانشگاه های کشورهای ایران، مالزی، اندونزی، تایلند، استرالیا، ویتنام، برونئی، سنگاپور، فیلیپین، کامبوج، هنگ کنگ، هندوستان، ژاپن، میانمار، سریلانکا، تایوان، تیمور شرقی، لهستان، بلژیک، کانادا، فرانسه، انگلستان، نیوزیلند، سوئد و آمریکا در آسایهل عضویت دارند.

دهقانی اظهار داشت: از هیئت ISC برای حضور در جلسه هیئت امنای این اتحادیه دعوت به عمل آمد و اعضا ضمن بررسی ایده های ISC موارد را مورد بحث قرار دادند و در نهایت مقرر شد برای استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی و نیز تجربیات ISC در زمینه رتبه بندی، تفاهم نامه همکاری بین این مرکز و آسایهل منعقد شود.

وی گفت: همچنین مقرر شد از طرف رئیس دوره ای این اتحادیه پروفسور سوچاتوی سوان ساوات و نیز دبیرکل این نهاد پروفسور نینات اولان وراووت از ISC دعوت به عمل آمد تا برای آشنایی با این اتحادیه و نیز ارائه کارگاه های آموزشی علم سنجی و نیز بررسی وضعیت دانشگاه های تایلند، به آن کشور سفری داشته باشد.

سرپرست ISC یادآور شد: مقرر شد با توجه به ظرفیت منابع اطلاعات علمی فارسی در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در راستای ترویج زبان و ادب فارسی، منابع اطلاعات علمی تمام متن فارسی این مرکز در اختیار دانشگاه های دارای کرسی زبان و ادب فارسی در جغرافیای این اتحادیه قرار گیرد.

اتحادیه بین المللی موسسات آموزش عالی جنوب شرق آسیا (آسایهل) در سال ۱۹۵۶ میلادی و با هدف توسعه آموزش عالی و افزایش کیفیت آموزشی در منطقه جنوب شرق آسیا فعالیت خود را آغاز کرده و در اجلاس سال ۲۰۱۶ ریاست دوره ای این اتخادیه به دانشگاه آزاد اسلامی رسیده بود. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال ۲۰۱۶ به عضویت این اتحادیه در آمده بود.