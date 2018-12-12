مقابله با هجمه های دشمن نیازمند ارتقای سطح علمی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش قزوین که در دفتر رئیس کل دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در تعالیم دین مبین اسلام پس از مسأله خدا شناسی، انسان محوری ترین موضوع به شمار می آید و هدف از آفرینش جهان، فرستادن پیامبران و نزول کتاب های آسمانی برای رسیدن انسان به سعادت است.

رئیس کل دادگستری قزوین افزود: تمام اولیاء الهی موضوع بحث شان، تربیتشان و علمشان انسان است و آمده اند این موجود طبیعی را به مرتبه عالی برسانند.

وی افزود: همانگونه که بنیانگذار کبیر انقلاب فرموده اند انبیا برای انسان آمده اند و برای انسان سازی آمده اند، کتب انبیا کتب انسان سازی است، قرآن کریم کتاب انسان است، موضوع علم انبیا انسان است.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: تجسم یک جامعه ایده ال و مطلوب معطوف به نوع تربیتی است که اکنون در جامعه در حال شکل گیری است و بدون تردید عوامل زیادی از جمله خانواده، اجتماع، مدرسه، دوستان و … در آن دخالت دارند.

این مقام قضایی استان به جایگاه مهم معلمان در جامعه اشاره کرد و گفت: معلمان نقش پررنگی در بالا بردن سطح آگاهی جامعه دارند و همه ما خود را مدیون زحمات و تلاش های بی وقفه آن ها می دانیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: اگر امروز در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی هر روز به قله های جدید علمی دست می یابیم، این پیشرفت را باید حاصل زحمات معلمان و اساتید در دوران مختلف تحصیلی بدانیم.

رئیس شورای مسئولان قضایی استان در ادامه تاکید کرد: امروز بر این باوریم که مهم ترین شیوه مقابله با هجمه های دشمن پیشرفت و ارتقاء سطح علمی کشور در حوزه های مختلف است زیرا دشمن از طرق مختلف همچون فضای مجازی جوانان ما را هدف قرار داده است و به دنبال این است که نسل جوان ما را از مسیر درست علم و فرهنگ خارج کند.

حجت الاسلام قدرتی اظهار داشت: از این رو نقش آموزش و پرورش در مقابله با هجمه های دشمن بسیار اساسی است و در مدارس باید به گونه ای تدریس شود که کودکان ما از همان ابتدا به لحاظ علمی و فرهنگی غنی باشند و می توان گفت که آموزش و پرورش در کنار سایر نهادهای فرهنگی یک نهاد انسان ساز است.

مقام ارشد قضایی استان به کاهش آسیب های اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: امروز آسیب های اجتماعی و جرائم قشر دانش آموز ما را تهدید می کند از این رو مدارس باید خانواده ها را از این آسیب ها و مخاطرات اجتماعی آگاه کند و یکی از نهادهایی که نقش بسیار اساسی در جهت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی دارد، سازمان آموزش و پرورش و مدارس است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان داشت: یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی تقویت باورهای دینی است و این موضوع نیز باید در مدارس بصورت جدی دنبال شود و صرفا به تدریس کتب آموزشی اکتفا نکنند و معلمان تلاش کنند بعد اعتقادی دانش آموزان را نیز تقویت کنند.

حجت الاسلام قدرتی در پایان تصریح کرد: طرح قاضی مدرسه به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چند سالی است که در مدارس استان با جدیت دنبال می شود و دستگاه قضایی نیز مشتاق است که با همکاری آموزش و پرورش انجام این برنامه در مدارس استان تقویت شود تا بتوانیم از ظرفیت قضات استان در جهت آشنایی دانش آموزان با تهدیدها و آسیب های اجتماعی به درستی بهرمند شویم.