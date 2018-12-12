به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سجاد بنابی از تحقق برنامه وزیر ارتباطات در حمایت از کسب وکارهای نوپا و به نتیجه رسیدن تفاهمنامه های به امضا رسیده در راستای سفر جهرمی به استان بوشهر خبر داد و گفت: با استقرار شتابدهنده، ارتباط کسب وکارهای نوپای حوزه ICT استان بوشهر با سرمایه‌گذاران برقرار شد تا این استان پایلوتی برای توانمندسازی کسب وکارهای نوپای ICT در کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از نظر شاخص های ICT جزو استان های برخوردار کشور محسوب می شود و دسترسی هایی بالایی در این استان وجود دارد، گفت: از قبل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر درخواست کمک برای استقرار شتابدهی و سرمایه گذاری در حوزه کسب وکارهای نوپای حوزه ICT را در این استان داشت که در پی آن مذاکراتی را با شتابدهنده ای از مجموعه های دانشگاه تهران داشتیم که شعبه هایی در شهرهای شیراز، اصفهان و تبریز راه اندازی کرده بودند.

بنابی با بیان اینکه مذاکرات با این شتابدهنده به نتیجه رسید و آنها پذیرفتند که در استان بوشهر مستقر شوند، افزود: در همین حال با مجموعه دیگری نیز که دارای شبکه ای متشکل از ۱۴۰ سرمایه گذار هستند مذاکراتی در این مورد صورت گرفت، افزود: در حاشیه سفر مردادماه وزیر ارتباطات به استان بوشهر، جلسه ای با کسب وکارهای استان بوشهر برگزار کردیم که منتج به امضای تفاهمنامه ای میان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با پارک علم و فناوری و ۲ شتابدهنده موردنظر برای استقرار شتابدهنده و نیز ایجاد شبکه سرمایه گذاری برای کسب وکارهای استان بوشهر شد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به حضور حدود ۳۰ تیم بعد از انتشار فراخوان حضور استارت‌آپ های استان بوشهر، گفت: بعد از ارزیابی تیم ها، شتابدهنده بوشهر پنج تیم را پذیرفت و با یک برنامه یک ساله شروع به کار کرد. درهمین حال شتاب دهنده دیگر، استارت آپ هایی که فعال بودند را شناسایی و برنامه تجارت آنها را ارزیابی کرد که درنهایت تعدادی از آنها به سرمایه گذاران معرفی شدند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود حباب در حوزه کسب و کارهای تهران، تصریح کرد: در استان های کشور اینطور نیست و خیلی از کسب و کارها خودشان را کمتر از آن چیزی که هستند، ارزیابی می کنند و این فرصت خوبی برای سرمایه گذاران است تا با پول کمتر، سهم بیشتری را بگیرند و تعداد بیشتری از کسب و کارها تحت پوشش و سرمایه گذاری قرار گیرند.

وی درباره برنامه های انجام شده برای رشد و ارتقای کسب وکارهای استان سیستان و بلوچستان افزود: چنین برنامه ای نیز در استان سیستان و بلوچستان انجام دادیم چراکه در این استان کسب وکارهای خانگی در زمینه های حصیربافی و بوم گردی وجود داشت.

بنابی گفت: این استارت آپها مشکل ابزار و ارتباط داشتند. به همین دلیل با پیگیری های انجام شده، اینترنت آنها در پنج نقطه کلپورگان، نیک شهر، زابل و زاهدان که دارای بیشترین تمرکز هستند به نسل چهارم ارتقا یافت و در این مناطق دفاتر پست روستایی راه اندازی شد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومانی این کسب و کارها که از فروش کنار جاده ای ۱۵ تا ۲۰ نفر به دست می آمد، گفت: اکثر خریداران نیز دلال پاکستانی و عمانی بودند و مثلا حصیر را از آنها ۱۰ هزار تومان می خریدند و ۱۵۰هزار تومان می فروختند که بعد از اقدامات انجام شده، فروش آنها به ماهی ۱۵ میلیون تومان رسید.

وی افزایش پنج میلیون تومانی کسب وکارهای فعال در استان سیستان و بلوچستان را بعد از ارتقای اینترنت و تاسیس دفاتر پست روستایی ناچیز دانست و افزود: متوجه شدیم که هیچ کدام از این کسب وکارها تبلیغات انجام نمی دهند. به همین دلیل با پیگیری یکی از فعالان حوزه مارکتینگ در تهران به عنوان مسئولیت اجتماعی سه کارگاه مارکتینگ و بازاریابی در آنجا برگزار شد.

به گفته وی ، نخستین آمارهای تخمینی بعد از برگزاری کارگاه های مارکتینگ نشان می دهد که درآمد ماهانه این کسب وکارها به ۵۰ میلیون تومان رسیده و این افزایش چند برابری درآمد درحالی توسط بخشی از استارت‌آپ های استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته که هیچ هزینه ای برای دولت به همراه نداشته و تنها با صرف انرژی و هماهنگی و ارتباط چند مجموعه بدست آمده است.

دستیار وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید مجموعه هایی که در حوزه شتابدهی و سرمایه گذاری فعال هستند را قانع کنیم که به استان ها و شهرستان ها بروند و از آنجائیکه سرمایه گذاران دنبال کسب درآمد هستند، اگر بدانند که با هزینه کمی این کار ممکن است حتما حضور پیدا کرده و در کسب وکارهای نوپای استان های کشور حاضر به سرمایه گذاری خواهند بود.