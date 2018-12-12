سوءاستفاده دوستان و اقوام از عابر بانک اشخاص

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی، اظهارداشت: اخیرا افرادی با سوءاستفاده از عابر بانک دوستان، آشنایان یا افراد دیگر اقدام به کلاهبرداری و اعمال مجرمانه در فضای مجازی می نمایند، که شهروندان باید مراقب اینگونه ترفندها باشند.

وی در تشریح این موضوع عنوان کرد: در مهر ماه سال جاری با شکایت یکی از شهروندان در خصوص کلاهبرداری در یکی از سایتهای خرید و فروش کالا پرونده تشکیل گردید پس از بررسی و ادامه روند رسیدگی مشخص شد تعداد شاکیان پرونده پنج نفر است که هرکدام به صورت جداگانه اقدام به شکایت نموده اند.

این مقام انتظامی افزود: با پی جویی های لازم و احضار صاحب حساب هایی که از طریق آنها کلاهبرداری شده بود روشن شد فردی بنام م. ق در منطقه ابوذر تهران با اغفال دوستان وهم محله ای های خود با گرفتن عابر بانک آنها به بهانه واریز وجهی، پول شاکیان را سرقت می نماید.

وی افزود: مسئولیت نگهداری و سوءاستفاده از کارت های بانکی و همین گونه حساب های هر شهروندی به عهده خودش است و باید در حفظ و نگداری از این کارت ها دقت وحساسیت لازم را داشته باشند.