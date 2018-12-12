قیمت واقعی مرغ ۱۰ هزار تومان است/دلیل توزیع گوشت منجمد باکارت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت قیمت گذاری شیر خام با بیان اینکه با وجود ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای نرخ گذاری شیرخام کماکان قیمت فرآورده های لبنی کاهش نیافته است، اظهار کرد: براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران ۲۰۰۰ تومان تعیین و اعلام شده است.

وی گفت: در بحث قیمت‌گذاری لبنیات و فرآورده‌های لبنی پیگیری‌ها برای رعایت نرخ‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه‌های نظارتی صورت می‌گیرد.

حجتی افزود: بر اساس نرخ جدید ۲۰۰۰ تومانی هر کیلوگرم شیرخام، باید قیمت لبنیات و فرآورده های لبنی پرمصرف مشخص شود که البته اکنون قیمت محصولات لبنی در بازار بیش از برآوردهایی است که باید باشد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره عبور قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از مرز ۱۲ هزارتومان در بازار تصریح کرد: ارزیابی‌های ما و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد که اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار باید نزدیک ۱۰ هزار تومان باشد و عرضه این محصول با قیمت‌هایی بیش از این، اجحاف در حق مصرف کنندگان است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از نوسان در عرضه و تقاضا و افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، در حال عرضه ذخایر مرغ منجمد به بازار هستیم تا مشکلی ایجاد نشود.

حجتی در پایان در خصوص بازتاب ارائه کارت ملی برای دریافت گوشت منجمد در شبکه های مجازی خاطرنشان کرد: این اقدام برای مدیریت و محدودیت در عرضه گوشت منجمد یارانه ای است زیرا عده ای گوشت منجمد یارانه ای را دریافت و با نرخ آزاد در بازار می‌فروختند، این محدویت برای پوشش جمعیت بیشتر است.