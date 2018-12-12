تلاش شورای شهر برای ایجاد نظام جامع مدیریت محیط زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید آرش حسینی میلانی در نشست تخصصی محیط شهری و سلامت هوشمند، با طرح این سوال که ما چه انتظاری از هوشمندسازی در حل مشکلات محیط زیستی شهر تهران داریم، گفت: برداشتی وجود دارد که هوشمندسازی یک راهکار و راه علاج قطعی برای حل معضلات محیط زیستی شهر تهران است. این نظریه بدون نگاه به مشکلات واقعی به نظر نمی‌رسد، راهگشا باشد.

وی ادامه داد: اولین اقدام این است که برداشت واقع‌بینانه‌ای از وضعیت موجود داشته باشیم.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هم‌اکنون نظام مدیریت محیط زیستی در شهر تهران از نظر فرایندی و ساختاری در واحدهای مختلف پراکنده است، اظهار داشت: یک قسمت آن شامل بخش‌هایی است که در داخل ساختار شهرداری تهران قرار دارد که شامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اداره‌کل محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان بوستان‌ها و فضاهای سبز، سازمان پسماند، شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع و... است که هر کدام از آنها بخشی از زنجیره و فرایند کنترل محیط زیست شهر تهران را برعهده دارند. بخش دیگر هم در حوزه وظایف ادارات محیط زیست، آب و فاصلاب و منابع طبیعی و...، است.

حسینی میلانی با تاکید بر اینکه گام اول آن است که شهرداری تهران بتواند هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعاتی را در درون تشکیلات خود عملیاتی کند و جلو ببرد، تصریح کرد: در فرایندی که شهرداری می‌خواهد اقدام به هوشمندسازی در دورن تشکیلات و ساختار کند، باید به بخش خصوصی و نوآوری‌های بخش دانشگاهی هم توجه ویژه‌ای داشته باشد و یک شرایط انحصاری در این مسئله ایجاد نکند.

وی با بیان اینکه در قسمت پایش اطلاعات محیط زیستی، در ابتدای راه هستیم، خاطرنشان کرد: داده‌ها در بحث کیفیت هوا، به میزان قابل توجهی تولید شده و بیش از دو دهه است که بانک اطلاعاتی منسجمی در این باره ایجاد شده است، با استاندارد خوبی در دسترس مردم قرار دارد و گروه‌های مختلف فنی، علمی و فناوری می‌توانند از آن استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست، خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: در حوزه‌ای مانند پسماند مشاهده می‌کنیم که اطلاعات منسجم و شفافی وجود ندارد در حالی که در حوزه پسماند، بازار خیلی خوبی برای سرمایه‌گذاری در سطوح بازیافت، تولید انرژی، تفکیک از مبدا در سطوح مختلف وجود دارد.

حسینی میلانی با بیان اینکه مسئله دیگری که در حوزه مدیریت محیط زیست شهری تهران با آن روبه‌رو هستیم، حوزه تنظیم و اعمال مقررات است، ابراز داشت: برای این کار، باید دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی بر روند اجرا و اعمال مقررات نظارت کرده، بازرسی‌هایی انجام دهند و جلوی تخلفاتی که در حوزه محیط زیست وجود دارد را بگیرند. متاسفانه در این زمینه نیز شاهد یک ضعف جدی در مدیریت شهری هستیم.

وی با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری و مقررات، شفاف‌سازی در اولویت قرار دارد، عنوان کرد: به طور مثال، شهروندان باید از آیین‌نامه و مقررات اجرایی آگاه باشند و تا از حقوق شهروندی‌شان دفاع کرده و از سوی دیگر به تکالیف و وظایف خود اشراف داشته باشند. ما در این مسائل، در ابتدای راه قرار داریم و شفاف‌سازی و ایجاد دسترسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری اضافه کرد: خوشبختانه شورای پنجم، در حوزه شفافیت تلاش‌های خوبی داشته است. به طور مثال، در بحث باغات تلاش کرده است که اطلاعات محیط زیستی و جزییات پرونده باغات را در معرض اطلاع افکارعمومی قرار دهد یا صورت جلسات خود را شفاف کند اما حتما لازم است در سایر حوزه‌های فعالیت شهرداری این شفافیت را اعمال کنیم.

حسینی میلانی به ضرورت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در حوزه مسائل محیط زیستی اشاره کرد و یادآور شد: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این زمینه نسبت به سایر بخش‌ها پیشگام است. نرم‌افزاری موبایلی در این باره طراحی شده است و لازم است استفاده از آن توسط صداوسیما تبلیغ شود. از سوی دیگر، کمپین‌ها و نظرسنجی‌های مختلف محیط زیستی در تهران برگزار شده است اما داده‌ها و اطلاعات این کمیپن‌ها عموما در دسترس نیست و لازم است برای تقویت جریان هوشمندسازی این اطلاعات مهم گردآوری و ساماندهی شود.

وی ادامه داد: حوزه دیگر مدیریت محیط زیست شهری، حفاطت و احیا دارایی‌های طبیعی شهر و حریم ان است. در اطراف شهر تهران، حریمی وجود دارد که باید از آن محافظت کرد. این حفاظت تاکنون عمدتا برعهده دستگاه‌ها بوده است و ما تاکنون شهروندان را برای این کار به مشارکت فرانخوانده‌ایم. دلیل این کار هم آن است که پلت‌فرم و زیرساخت اطلاعاتی لازم برای انجام این کار تاکنون طراحی نشده است. نقشه‌های لازم در اختیار مردم و فعالان محیط زیست به راحتی قرار نمی گیرد. مدافعان محیط زیست باید به سهولت از انواع مختلف حریم های محیطی اطلاع داشته باشند. اگر مردم در حفاظت از محیط زیست مشارکت جدی داشته باشند، بسیار ساده‌تر و سریع‌تر می‌توان جلوی تخلفات را گرف.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه داده‌های اطلاعات وضعیت کنونی محیط زیست شهر تهران، در مرتبه و جایگاه یکسانی قرار ندارند، بیان کرد: داده‌های مربوط به آلودگی آب و الودگی خاک در شهر به صورت سیستماتیک تولید نمی‌شود. البته یکی از موضوعاتی که در شورای پنجم در حال رسیدگی است آن است که یک نظام جامع مدیریت محیط زیستی از سوی شهرداری تهران ایجاد شود که اطلاعات تولیدی از سوی آن، باید حتما در اختیار شهروندان، سمن‌ها و گروه‌های مختلف قرار بگیرد.

حسینی میلانی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که برخی از داده‌های محیط زیستی محرمانه است، گفت: باید در این باره صحبت کرد و مورد کنکاش و بررسی قرار داد که چرا آن داده‌های محیط زیستی، محرمانه است. باید بررسی کرد تا چه حد از این اطلاعات و داده‌ها را می‌توان برحسب قانون آزاد و شفاف کرد و در اختیار شهروندان قرار داد. از سوی دیگر، برخی از مسائل و پدیده‌ها اندازه‌گیری نمی‌شود که اساسا بخواهیم از هوشمندسازی آن سخن بگوییم. برخی از داده‌ها نیز صحت‌سنجی نمی‌شود. ممکن است برخی از این اطلاعات مبتنی بر ادعاها باشد و نسبت به آنها حرف و حدیث وجود داشته باشد.

وی به اقدامات انجام شده برای هوشمندسازی شهر تهران اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه‌ای درخصوص درختان و باغات در دست طراحی است که براساس آن می‌توان شهروندان می‌توانند با سرعت موارد تخلف را به شورایاری محل و شورای شهر اطلاع دهند تا به صورت موثر با کسانی که درختان را قطع می‌کنند، برخورد شود. طرحی را نیز همین هفته در صحن شورا تصویب کردیم که براساس آن، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز ملزم به شفافیت اطلاعات شده است و بر همین اساس، امیدواریم طی شش ماه آینده شفاف‌سازی لازم در حوزه فضای سبز تحقق یابد.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: در حوزه پسماند نیز اجرای سامانه صورت وضعیت الکترونیکی اطلاعاتی در حال پیگیری است. در بحث آبیاری فضای سبز نیز ایجاد سیستم اندازه‌گیری مورد تاکید شورا است تا در گام بعدی با هوشمندسازی سیستم بتوان در جهت بهینه‌سازی مصرف آب حرکت کرد.