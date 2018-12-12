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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

شهردار بجنورد:

تولیدات نهالستان شهرداری صرف بازپیرایی بجنورد شد

تولیدات نهالستان شهرداری صرف بازپیرایی بجنورد شد

بجنورد شهردار بجنورد گفت: تمام تولیدات نهالستان شهرداری در بخش بازپیرایی شهری مورد استفاده قرار گرفت تا چهره بجنورد را آنگونه که شایسته شهروندان است، تغییر دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله براتیان با بیان اینکه تولیدات نهالستان شهرداری درسال ۹۷ با انواع تولیدات گیاهی خود، چهره شهر را دگرگون کرده، اظهار کرد: امسال تولید نهالستان شهرداری بجنورد به ارزش  ۴۹ میلیارد ریال صرف پیرایش پارک ها و بلوارها شده است.

براتیان افزود: تولیدات گلخانه ای نهالستان شهرداری بجنورد شامل یک میلیون و ۱۳۲ هزار گلدان و دو میلیون و ۵۰۰ هزار محصولات نشایی بوده که در سطح شهر مورد استفاده قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی معادل تولیدات گیاهی دربخش تهیه گلدان ها ۱۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال بوده است.

شهردار بجنورد ادامه داد: همچنین دربخش تولیدات نشایی ارزشی  بالغ بر۳ میلیارد و۷۵۰ میلیون ریال داشتیم که درمجموع تولید گلدان و نشای گل ارزشی معادل ۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال ایجاد کرده که درنوع خود قابل توجه است.

براتیان گفت: دربخش تهیه نهال درخت با تنوع گونه های مختلفی از زبان گنجشک، اقاقیا، سرو خمره ای، توت زینتی و ... نیز ارزشی معادل ۲۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال تولید داشته ایم .

وی تصریح کرد: تمام تولیدات نهالستان را صرف تغییر چهره شهری کردیم تا علاوه برزیبایی، تنوع در کاشت درخت و گل و گیاهان درشهر از یکنواختی در طراحی شهری نیزجلوگیری کرده باشد.

کد مطلب 4483368

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