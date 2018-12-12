کشف ۸۵۱ کیلوگرم موادمخدر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، افزود: در بررسی های انجام شده از سوی ماموران مبارزه با مواد مخدر پایتخت، در خصوص فعالیت های یک قاچاقچی حرفه ای مواد افیونی، مشخص شد که این متهم با همدستی چند نفر دیگر که در یکی از استان های جنوبی کشور هستند، قصد دارند مقادیری مواد مخدر را به تهران منتقل کنند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، اظهارداشت: در بررسی های تکمیلی پلیس مشخص شد که متهم به وسیله یک دستگاه کامیون حامل تانکر در پوشش حمل قیر، اقدام به جاسازی مواد مخدر کرده و به سمت تهران در حرکت است که با هماهنگی های انجام شده مسیر تردد خودرو تحت کنترل درآمد و در نهایت پس از ۴۸ ساعت مراقبت های ویژه، این خودرو در بزرگراه آزادگان-تندگویان شناسایی و متوقف شد.

سردار هداوند با بیان اینکه متهم دستگیر و خودرو برای بازرسی به پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، منتقل شد تصریح کرد: در بازرسی های انجام شده از بخش های مختلف کامیون ۶۹۵ کیلوگرم تریاک و ۱۵۶ کیلو و ۷۴۰ گرم حشیش کشف شد.

به گفته جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، تحقیقات و بررسی های پلیس برای شناسایی همدستان متهم همچنان ادامه دارد.