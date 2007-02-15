وزیر بهداشت در گفتگو با مهر: ساختار جدید وزارت بهداشت بزودی ارائه می شود

کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساختار جدید وزارت بهداشت که بزودی ارائه خواهد شد تلاش شده است این وزارتخانه بیشتر به وظایف نظارتی بپردازد و جز در مواقع لزوم وارد بخش تصدی گری نشود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در این ساختار وزارت بهداشت در بیمارستان های علوم پزشکی و مناطق محروم و نقاطی که امکان مشارکت بخش های خصوصی کم است تصدی گری خود را حفظ می کند.

باقری لنکرانی تصریح کرد: چنین ساختاری در چشم انداز میان مدت وزارت بهداشت پیش بینی شده است و در صورت تحقق آن وضعیت بهداشت و درمان کشور متحول خواهد شد.

وزیر بهداشت گفت: کاهش تصدی گری دولتی فرصت بیشتری برای انجام برنامه های نظارتی به این بخش حساس کشور خواهد داد و در نهایت رضایت بیشتری از سوی جامعه به واسطه دریافت خدمات کیفی حاصل می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون نیز مشارکت بخش خصوصی با وزارت بهداشت در تولید کالاهای پزشکی ، اداره بیمارستان ها و ... مشهود است اما این میزان باید افزایش یابد تا بستر انجام وظایف نظارتی این وزارتخانه بیشتر فراهم شود.

باقری لنکرانی افزود: هزینه های نگهداری و گردش کار بیمارستان ها و مراکز درمانی از جمله مسائلی است که وظایف وزارت بهداشت را بسیار سنگین کرده است زیرا مسئولان را به مدیران مالی تبدیل کرده و همه درصدد رفع مشکلات هستند و در واقع به نوعی وظایف نظارتی کمرنگ تر می شود.

وی ، تعامل بیشتر با بخش خصوصی ، حمایت از صنایع داخلی و تصویب مقررات به منظور جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابه داخلی استاندارد دارند را از جمله سیاست های وزارت بهداشت اعلام کرد.

باقری لنکرانی یادآور شد: وزارت بهداشت بزودی تصمیمات سازنده ای برای حمایت از صنایع داخلی تولید کننده محصولات پزشکی اتخاذ خواهد کرد که با اجرای آنها ضمن حفظ صنایع موجود سرمایه گذاران به تعامل بیشتر با این وزارتخانه تشویق خواهند شد.