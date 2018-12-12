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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

آزمون های دانشنامه پزشکی نوبت بهمن ۹۷ حذف شد

آزمون های دانشنامه پزشکی نوبت بهمن ۹۷ حذف شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی بهمن ۹۷ حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای کوتاه اعلام کرد: طبق مصوبات نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بهمن ۹۷ حذف شد.

روز گذشته (۲۰ آذرماه ۹۷) دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی بالینی را اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، از سی و هشتمین دوره آزمون ارتقا-گواهینامه رشته های تخصصی بالینی در سال ۱۳۹۹ و به بعد آزمون دانشنامه تخصصی بالینی در هر دوره یکسال پس از اخذ گواهینامه تخصصی برگزار خواهد شد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزود: لازم است با رعایت این شرط افراد برای شرکت در آزمون بورد، گواهی ۹ ماه فعالیت درمانی تخصصی خود را با رعایت سایر مقررات، ارائه کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برای اینکه این شرایط اختلالی در وضعیت آزمون داوطلبان ایجاد نکند، به دبیرخانه مجوز داده شد در صورت تشخیص و بر حسب نیاز در بعضی رشته ها، از سال آینده آزمون دانشنامه تخصصی بالینی را دو بار در سال یعنی یکبار در شهریور ماه، بهمن ماه و یا اسفند ماه همان سال برگزار کند.

دوره ۶۵ آزمون دانشنامه (بورد) تخصصی و دوره ۳۲ آزمون دانشنامه فوق تخصصی بالینی پزشکی در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور ۹۷ برگزار شد و بر اساس تقویم آزمون ها اعلام شده بود که دوره ۶۶ آزمون دانشنامه (بورد) تخصصی و دوره ۳۳ آزمون دانشنامه فوق تخصصی بالینی پزشکی در ۱۱ بهمن ماه ۹۷ برگزار شود که بر اساس مصوبه این نوبت حذف شد.

کد مطلب 4483375

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