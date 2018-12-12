به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی پیش از ظهر امروز در کارگروه ویژه ساماندهی طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور که به میزبانی یزد و با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و جمعی از مدیران وزارتخانههای مرتبط برگزار شد، اظهار داشت: با تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ کشور، واقف شدیم که بودجه عمرانی کشور جوابگوی طرحهای مصوب ادوار گذشته نخواهد بود.
وی عنوان کرد: بر این اساس دولت به این نتیجه رسید که این طرحها با استفاده از بودجه سالانه قابل تکمیل نیست بنابراین با همراهی مجلس به فکر ساماندهی این طرحهای افتاد.
مرادی با اشاره به استدلالهایی که دولت و مجلس برای واگذاری طرحها به بخش خصوصی دارند، بیان کرد: با توجه به آماری که از نقدینگی کشور داده میشود، شرایط موجود باعث کاهش ارزش پایه پولی شده بنابراین کنترل و مدیریت به جای اینکه به سمت بازارها برود باید به سمت طرحهای نیمهتمام هدایت شود تا طرحها بدون بودجه دولتی فعال و تکمیل شود.
دبیر کارگروه ساماندهی طرحهای نیمهتمام کشور با بیان اینکه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد طرح نیمهتمام در کشور داریم، افزود: باید تلاش کنیم حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومن به سمت این طرحها بیاید.
وی همچنین با اشاره به جدی شدن بحث تحریمها عنوان کرد: تحریمها نیز دلیلی است برای اینکه اتکا در کشور ما به سمت بخش خصوصی باشد زیرا بخش خصوصی عمده تبادلات اقتصادی را انجام میدهد.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مبنای کارگروه ویژه ساماندهی طرحهای نیمهتمام عمرانی، شفافیت است، تصریح کرد: تلاش شده که فهرست واقعی پروژهها در اختیار بخشهای مختلف قرار گیرد تا بتوانیم در جذب مشارکتها، حداکثری عمل کنیم.
وی از راهاندازی بازار الکترونیک طرحهای نیمه تمام ملی کشور در همین راستا خبر داد و بیان کرد: این سامانه به زودی تکمیل و در آینده به سامانه جامع مشارکت تبدیل خواهد شد.
مرادی همچنین از برنامه ریزی برای انتشار عمومی اطلاعات طرحها خبر داد و خاطرنشان کرد: این اطلاعات برای ورود به مذاکره بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل کارگروه پیگیر اجرای آن است.
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