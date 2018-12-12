به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی از اواسط دهۀ ۷۰ تشکیل شده است. مرور مصوبات و خروجی شورا حاکی از آن است که گسترۀ قابل توجهی از موضوعات مرتبط با دانشگاه از منظر دغدغه ها و مسائل اسلامی در دستور کار آن قرار داشته است: از تمهید و تولید علوم انسانی اسلامی و اصلاح و تقویت دروس عمومی معارف تا بهبود شاخصههای اخلاقی و گسترش شعائر اسلامی.

طبعاً عملکرد و جهتگیری شورای اسلامی شدن دانشگاهها منتقدان خود را داشته است. بخشی از منتقدان کسانی هستند که ایدۀ اسلامی شدن را از اساس مورد نقد قرار داده و بر استقلال منطق حاکم بر نهاد دانش از آموزۀ دینی تأکید میکنند. اما دستۀ دیگری از منتقدان نیز هستند که به لحاظ روشی در شیوه¬ها و اسلوب¬های به کار گرفته شده در پروژۀ اسلامی شدن دانشگاه خرده گرفته و دستاوردهای آن را اندک و ناکافی قلمداد می کنند.



در آستانۀ ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه، مجلۀ علوم انسانی زاویه با اختصاص گفتگوی اصلی خود به موضوع دانشگاه اسلامی تلاش می¬کند زمینه را برای گفتگوی بخشی از منتقدان با مسئولان شورا فراهم کند تا بدین وسیله، پرتوی جدیدی بر موقعیت کنونی آرمان دانشگاه اسلامی افکنده شود. به همین منظور مهمانان این برنامه زاویه حجت‌الاسلام روح‌الله شاطری، دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، دکتر سینا کلهر، دبیر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس و سید حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی خواهند بود.



گفتنی است برنامه «زاویه» به تهیه‌کنندگی علی خواجه و با اجرای حبیب‌الله رحیم‌پور هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.