به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب یک دستیار جدید برای وینفرد شفر بعد از قطعی شدن جدایی جیری ساناک همواره از امور مهم باشگاه استقلال بوده است.

باشگاه استقلال به همین منظور گزینه هایی داشت که روی یکی از این گزینه ها به جمعبندی رسیده است. شفر در این رابطه با فتحی صحبت‌هایی داشته و قرار است به زودی پیش قرارداد دستیار جدید شفر برای وی ارسال شود.

شفر امروز در نشست خبری خود گفت: ما با مدیرعامل چند روز قبل صحبت کردیم. یک دستیار مدنظر داریم که او منتظر پیش قراردادش است. مدیرعامل باشگاه در جریان موضوع هست و قرار است این پیش قرارداد را برای وی بفرستد.