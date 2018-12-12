۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

اشتاین مایر خبر داد؛

اعلام آمادگی برلین برای همکاری امنیتی با پاریس

رئیس جمهوری آلمان در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود درباره همکاری امنیتی با پاریس در خصوص حادثه استراسبورگ سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی خود ضمن ابراز تاسف در خصوص حادثه استراسبورگ که منجر به کشته شدن ۳ شهروند فرانسوی شد، اظهار داشت: برلین آماده است به منظور حل و فصل حادثه اخیر، در صورت نیاز با نیروهای امنیتی فرانسه وارد همکاری شود. 

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: دولت و مردم آلمان در این حادثه خود را در کنار دولت و مردم فرانسه می دانند.

شب گذشته پلیس فرانسه اعلام کرد تیراندازی در شهر استراسبورگ واقع در شرق این کشور ۳ نفر کشته شده اند. این تیراندازی که احتمال می رود اقدامی تروریستی باشد همچنین موجب زخمی شدن ۱۱ نفر شده است.

شقایق لامع زاده

