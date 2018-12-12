۷۰ میلیارد تومان گردش مالی اسباب بازی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید سعید احمدی زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری بنیاد نخبگان خراسان رضوی اظهار کرد: بیشتر سرگرمی کودکان اسباب بازی است، بنابراین رشد شخصیتی کودکان به اسباب بازی بستگی دارد که متاسفانه امروزه بیشتر اسباب بازی ها کشور از کشور های دیگر تامین می شود.

وی افزود: به همین منظور در نظر داریم تا نخستین جشنواره استارت آپی تولید اسباب بازی را با حضور ۲۳ تیم از سراسر کشور در تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ آذرماه در مشهد مقدس برگزار کنیم که لازم به ذکر است ۶۵ درصد تیم های شرکت کننده بومی خراسان رضوی هستند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۱۰ داور بر برگزاری این جشنواره نظارت می کنند که ۵ تیم برتر را برای حمایت های مادی و معنوی بنیاد نخبگان انتخاب کنند و تیم های منتخب نیز می توانند از تسهیلات ۵۰۰میلیون تومانی در نظر گرفته شده برای احداث کارخانه تولیدی اسباب بازی استفاده کنند.

دکتر احمدی زاده به اهداف برگزاری نخستین جشنواره استارت آپ تولید اسباب بازی با محوریت ایرانی- اسلامی اشاره و عنوان کرد: اسباب بازی یک جریان فکری و فرهنگی برای کودکان است و با سلامت بهداشتی جامعه به صورت مستقیم ارتباط دارد اما متاسفانه در کشور کارخانه بزرگ تولید اسباب بازی ملی نداریم به همین جهت سعی داریم تا با برگزاری چنین جشنواره هایی نخبگان این صنعت را شناسایی کنیم.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی به لزوم ورود سیاست گذاران کلان فرهنگی به این موضوع اشاره و تصریح کرد: در بازار اسباب بازی ترویج فرهنگ غربی به راحتی صورت می گیرد و ما قدرت شبکه سازی رسانه ای را برای روشن سازی این مباحث برای خانواده ها نداریم لذا فعالین رسانه ای و فرهنگی جامعه باید با دقت بیشتری به این موضوع ورود پیدا کنند.

وی افزود: بازار امام رضا(ع) با هدف ترویج و فروش کالاها و محصولات اسلامی- ایرانی تاسیس شد اما اکنون به جولانگاه اصلی اسباب بازی های غربی تبدیل شده است و متاسفانه ۹۰ درصد از گردش مالی ۷۰میلیارد تومانی اسباب بازی مشهد در اختیار تولیدکنندگان خارجی است.

احمدی زاده تاکید کرد: شورای سیاست گذاری اسباب بازی با مدیریت بنیاد نخبگان خراسان رضوی و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و پارک ملی فناوری با هدف حمایت از تولید کنندگان اسباب بازی های اسلامی- ایرانی ایجاد شده تا بتوانیم در جریان فرهنگی این موضوع تاثیرگذار باشیم.