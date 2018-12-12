به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در ستاد بازآفرینی شهری لرستان در سخنانی با انتقاد از عملکرد این ستاد در استان، اظهار داشت: با این جلسات نمی توان کاری کرد، اصلا اعضا نمی دانند جلسه دنبال چه است؟ این خیلی بد است، بلاخره دستور العملی ابلاغ شده و چند بخش نامه دارد، موضوع بازآفرینی شهری سال ها بوده که در کشور شروع شده است.

تصمیم ویژه دولت برای احیای بافت های فرسوده

وی با بیان اینکه در کنار این کار برنامه های فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته کار جدی و بزرگی را در حوزه خانه هایی که در بافت فرسوده هستند انجام دهد.

استاندار لرستان با بیان اینکه هدف تولید خانه های جدید است و برای رسیدن به این هدف ممکن است که در بخشی زیرساخت هم ایجاد شود، افزود: ما باید در استان طبق برنامه پیش بینی شده یک اقدام مشترک در این حوزه تعریف می کردیم و امروز باید مشخص بود که کجا و چه تعداد خانه باید احداث می شد و چه کسی مسئول این امر است.

مقرر شده که دو هزار و ۳۱۶ واحد مسکونی در قالب این طرح در استان احداث شود

خادمی با تاکید بر اینکه مقرر شده که دو هزار و ۳۱۶ واحد مسکونی در قالب این طرح در استان احداث شود، گفت: در کشور این عدد ۲۷۰ هزار واحد بوده و از طریق صندوق توسعه ملی اعتبارات لازم برای این امر پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای این امر اختصاص پیدا کرده است، گفت: از این میزان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک عمرانی و بلاعوض است و بقیه آن نیز تسهیلات است که از طریق بانک ها با سود ۹ درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

استاندار لرستان، بیان داشت: ۴۰ میلیون تومان در این رابطه تسهیلات به متقاضیان پرداخت می شود.

همه بی‌خیال دور خودشان می‌چرخند

خادمی با تاکید بر اینکه زمان محدود است و اعتبار اختصاص یافته در این حوزه جدید ابلاغ شده است، افزود: استان های دیگری از قبل آماده شده اند و این در حالیست که هنوز ما «دور خودمان می چرخیم».

نه راه و شهرسازی و نه شهرداری اقدامی انجام نداده اند و همه بی خیال برای خودشان می چرخند، با این روند هیچ اتفاقی در استان نمی افتد

وی با بیان اینکه از ابتدای سال من در حال پیگیری در این زمینه هستم، داد و بیداد می کنم که جایی را پیدا کنید، زمین ها را پیدا کنید و اعلام کنید، افزود: هیچ اتفاقی نیفتاده است، نه راه و شهرسازی و نه شهرداری اقدامی انجام نداده اند و همه بی خیال برای خودشان می چرخند، با این روند هیچ اتفاقی در استان نمی افتد، اصلا بخشنامه را نمی خوانید و در جلسه حضور پیدا می کنید، اصلا نمی دانید دنبال چه هستید که در جلسه حضور پیدا می کنید، اینطور که فایده ندارد، هر استانی که اعتبارات را جذب نکند به استان دیگر می دهند و تعارفی با کسی ندارند.

استاندار لرستان تصریح کرد: از پول صندوق توسعه ملی برای این طرح پول گذاشته اند، من هم باشم، هر کسی جذب نکرد، پول را به کسی که جذب کند می دهم.

خادمی خطاب به مدیران عضو این ستاد، تاکید کرد: یک بار این بخشنامه ها را کامل بخوانید، با هم جلسه برگزار کنید، بعد جلسه نهایی را برگزار کنید که ما چه مشکلی داریم تا ما آن را حل کنیم، در حال حاضر خیلی از دوستان سردرگم هستند و بحث های عادی بازآفرینی را مطرح می کنند.

وی با تاکید بر لزوم داشتن برنامه اقدام مشترک در قالب طرح بازآفرینی شهری، تصریح کرد: اگر بنشینید و از این حرف های عمومی بزنید چیزی حل نمی شود.

هر کسی نمی‌تواند اعتبارات را جذب کند، «برود به سلامت»

استاندار لرستان خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، گفت: «آقای خالقی، اول برنامه ات را مشخص کن، بعد جلسه برگزار کن»، برای من بیاورید که تعهد دو هزار و ۳۱۶ واحد مسکونی دولت را چگونه می خواهید تامین کنید؟ هر کسی هم در انجام تعهداتش مشکل دارد به ما اعلام کنید، اگر بخشنامه را قبول دارد، اگر جزء دولت است، اگر جزء هیئت دولت است و مجلس را قبول دارد باید به تعهداتش عمل کند.

خادمی با تاکید بر اینکه بخشنامه را دقیق بخوانید و وظایفی که تعیین شده را مشخص کنید، گفت: هر زمین دولتی که در این ستاد به تصویب می رسد برای احداث واحدهای مسکونی اختصاص پیدا کند.

وی با بیان اینکه باید کار منظمی را دوستان انجام دهند تا ما سهم و نقش خود را در اجرای این برنامه تحقق دهیم، گفت: توزیع شهرستانی باید صورت گیرد، فرمانداران و مدیران در شهرستان ها پای کار بیایند و مرتب در این رابطه گزارش گیری شود، بلاخره ما باید این واحدها را بسازیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه هر کسی نمی تواند اعتبارات را جذب کند، «برود به سلامت»، عنوان کرد: این پول آماده شده دولت است، ما باید سهم خود را بگیریم و کار کنیم.