طرح توسعه باغ دیم در اراضی شیبدار در ۱۲ استان کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حاجیوند روز چهارشنبه در جلسه اراضی شیبدار که با حضور محمد علی طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد اظهار کرد: براساس قانون برنامه ششم؛ این طرح باید باید در سطح ۵۰۰ هزار هکتار اراضی دیم و مستثنیات در سطح ۵۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی اجرا شود.

وی افزود: در سال گذشته ۲۵ هزار هکتار و امسال ۲۹ هزار هکتار ارا اراضی در دستور کار قرار گرفت که باید ۵۰ درصد در طرح های ملی و منابع طبیعی اجرا شود.

حاجیوند تصریح کرد: بحث واگذاری در توسعه اراضی منابع طبیعی برای اراضی شیبدار نداریم.

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این طرح در حال حاضر در ۱۲ استان که بارندگی نسبتا خوبی نسبت به استانهای دیگر کشور دارند در حال اجرا است گفت: اینکه چه گونه در این اراضی کشت شود با هدف حفظ اکوسیستم طبیعی و پپایدار منطقه است که همگام با محیط زیست باید حرکت کرد که هم پیوست زیست محیطی و هم پدافند غیر عامل دارد.

حاجیوند تصریح کرد: اراضی دیم سالانه ۱۲ و نیم تن فرسایش دارند و در اراضی شیبدار باید از آب هایی که بر اثر بارندگی ایجاد می شود استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس صورتجلسات؛ اراضی شیبدار در کارگروههای استانی انتخاب نوع گونه برای کاشت در این اراضی لارم الاجرا است.

حاجیوند یاد آور شد : گونه های کم آبر اقتصادی بایستی در این اراضی کشت شود.