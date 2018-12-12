قاتل پس از ارتکاب جنایت چک های بانکی مقتول را وصول می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی، گفت: در مورخه ۲۵ اسفند سال ۹۴ یک فقره فوت مشکوک در منطقه شهران – خیابان شهید طوقانی به کلانتری ۱۴۲ کن اعلام شد. با حضور مأمورین کلانتری در محل و تأیید خبر اولیه ، موضوع به اداره دهم ویژه قتل و قاضی کشیک ویژه قتل دادسرای ناحیه ۲۷ تهران اعلام شد.

کارآگاهان اداره دهم و تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی صحنه کشف جسد، اطمینان پیدا کردند که متوفی بر اثر اصابت جسم سخت به قتل رسیده است؛ لذا پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد تشکیل و تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

دختر مقتول که به واسطه عدم پاسخگویی پدرش به تماس های تلفنی وی به محل سکونت مقتول مراجعه و پس از ورود به منزل با جسد پدرش در داخل آشپزخانه روبه رو شده بود، در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان کرد که شب کشف جسد ( ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ) قرار بود تا پدرم برای حضور در مراسم چهارشنبه پایانی سال در خانه ما باشد؛ به همین علت چندین نوبت با تلفن همراهش تماس گرفتم تا به دنبال او بروم اما بر خلاف انتظار پدر پاسخگوی تماس های من و دیگر اعضای خانواده نبود تا اینکه من برای پیگیری موضوع به خانه ی پدرم رفته و در آنجا با جسد وی روبرو شدم.

همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که چک های بانکی متعلق به مقتول در حال وصول در شعبات بانکی شهر تهران است که بلافاصله طی هماهنگی با سیستم بانکی، افراد مراجعه کننده به شعبات مختلف بانکی شناسایی و در تحقیقات از آنها مشخص شد تمامی آنها رانندگان پیک های موتوری هستند که جوانی از آنها درخواست کرده تا نسبت به وصول چک های بانکی اش اقدام کنند. با توجه به تحقیقات به عمل آمده از رانندگان پیک های موتوری و انجام چهره نگاری های متعدد، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی اطمینان پیدا کردند که در تمامی موارد جوانی حدودا ۴۰ ساله چک های بانکی متعلق به مقتول را به رانندگان پیک های موتوری تحویل داده است.

با به دست آمدن تصویر اولیه این شخص، تصویر وی به اعضای خانواده مقتول نشان داده شد که بلافاصله این جوان به هویت امیر ( متولد ۱۳۵۹ ) و به عنوان یکی از بستگان آنها شناسایی شد. اعضای خانواده مقتول پس از شناسایی تصویر امیر عنوان کردند که مقتول پس از خرید یک آپارتمان در شهر جدید پرند از امیر، با وی درگیری و اختلاف مالی پیدا کرده است.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به محل سکونت امیر در غرب تهران اطلاع پیدا کردند که او مدت کوتاهی پس از وقوع جنایت به صورت ناگهانی ناپدید شده به گونه ای که حتی اعضای خانواده اش نیز اطلاعی از محل سکونت جدید وی ندارند؛ اقدامات پلیسی جهت شناسایی مخفیگاه امیر در دستور کار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشت تا سرانجام کارآگاهان این اداره اطلاع پیدا کردند که امیر به تازگی به تهران آمده و در حال حاضر در فاز چهارم شهر جدیدی پردیس مخفی شده است؛ بلافاصله کارآگاهان اداره دهم با اخذ نیابت قضایی به شهر جدید پردیس اعزام شده و پس از شناسایی دقیق مخفیگاه امیر در یک مجتمع آپارتمانی ، در ساعت ۱۳:۰۰ مورخه ۲۰ آذر ۹۷ وی را دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

امیر در اظهارات اولیه به سرقت دسته چک و جعل امضای مقتول جهت برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اعتراف کرد اما منکر هرگونه اطلاع داشتن از جنایت شد تا نهایتا پس از ارائه شواهد، دلایل و قرائن غیرقابل انکار لب به اعتراف گشود و صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

متهم در اعترافاتش در خصوص انگیزه و نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت: بنده یک خانه را به همراه وسایل داخل آن در شهر جرید پرند به مقتول فروخته بودم اما مقتول پس از گذشت مدت کوتاهی از زمان خرید خانه مدعی شد که من اقدام به سرقت قسمتی از لوازم داخل خانه کردم؛ به این بهانه، طی تماس های مکرر با من و اعضای خانواده ام به من و آنها نسبت دزدی می زد و زمانیکه به این رفتارش اعتراض کردیم شروع به ناسزاگویی و فحاشی می کرد تا اینکه در مورخه ۲۴ اسفند ۹۴ به قصد صحبت به خانه مقتول رفتم؛ زمانیکه وارد خانه مقتول شدم او حتی اجازه صحبت به من را نداد و مجددا شروع به ناسزاگویی کردن به من و اعضای خانواده ام کرد و همین موضوع باعث عصبانیت من شد؛ در یک لحظه مقتول را به عقب هل دادم که وی تعادل خودش را از دست داد و روی زمین افتاد و سرش محکم به زمین برخورد کرد؛ وقتی بالای سرش رفتم متوجه شدم که او نفس نمی کشد؛ برای آنکه صحنه را سرقت نشان دهم اقدام به سرقت قسمتی از مدارک مقتول از جمله دسته چک های بانکی وی نموده و به سرعت از خانه خارج شدم.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.