سهم استان سمنان در پرداخت تسهیلات روستایی هزار میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری ظهر چهارشنبه در سی و سومین امین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه سهم استان سمنان در پرداخت تسهیلات روستایی یک هزار میلیارد ریال است، ابراز داشت: در بین شهرهای مختلف استان گرمسار بیشترین تعداد قراردادها را درزمینهٔ تسهیلات روستایی و عشایری به خود اختصاص میدهد.
وی بابیان اینکه تسهیلات اشتغالزایی روستایی منجر به رشد اقتصادی روستاها، کاهش مهاجرت و آسیبهای اجتماعی میشود، اضافه کرد: طبق برآوردها با پرداخت تسهیلات روستایی برای ۴۴۱ طرح مصوب در بانکها برای یک هزار و ۶۷۰ نفر فرصت شغلی ایجاد میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان سمنان بابیان اینکه از ابتدای سال جایر تاکنون ۹۷۴طرح اشتغالزایی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدند، ابراز داشت: از این تعداد به ۳۳۶طرح تسهیلات پرداخت شد و مابقی طرحها در دست بررسی قرار دارد.
عسگری بابیان اینکه ۹۱ درصد سهم سمنان از تسهیلات اشتغال روستایی پرداختشده است، تصریح کرد: قطعاً با مساعدت بانکها و همراهی دستگاههای اجرایی و آگاهی بخشی به دهیاریها میتوانیم در این زمینه گامهای بلندی برداشت و به توسعه اقتصادی استان دستیافت.
وی بابیان اینکه ۷۰ درصد تعهد اشتغال استان سمنان از ابتدای سال تاکنون محقق شده است، اضافه کرد: تعهد اشتغال استان سمنان ایجاد ۱۰ هزار و ۶۴۸ شغل بود که تاکنون هفت هزار و ۷۰۳ شغل طی هشت ماه امسالایجادشده است.
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