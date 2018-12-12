رسانه ها در حوزه فرهنگ شهری ایده و طرح ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مریم شعبانی ظهر چهارشنبه با حضور در خبرگزاری مهر، با بیان اینکه خبرگزاری مهر جزو خبرگزاری فعال استان زنجان در حوزه های مختلف است، افزود: این خبرگزاری مانور خوبی در حوزه شهری دارد و مشکلات و مسائل شهری را به خوبی گزارش می‌دهد.

وی رسانه‌ها را پل ارتباطی و بال پرواز یک دستگاه و ارگان عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها حرف اول را در تمام حوزه‌ها می‌زنند بنابراین نباید رسانه‌ها از ما دور باشند.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان به نقش رسانه‌ها در بیان فعالیت‌ها و تعامل مردم با شهرداری داشته باشند، اشاره کرد و گفت: سازمان فرهنگی اگر پرنده باشد رسانه‌ها بال دیگر آن هستند و بدون رسانه‌ها نمی‌توان به اهداف رسید.

شعبانی تأکید کرد: تبلیغ در دنیای امروز که عصر گفتگوی تمدن‌ها است وزندگی‌ها مدرن شده و پیشرفته کرده است رسانه و تبلیغ حرف اول را در تمام مسائل می‌زند.

وی افزود: نبود تعامل با رسانه ها باعث ابتر ماندن کارها شده و تبلیغ و ترویج فعالیت های فرهنگی عامل مهم در زمینه نتیجه بخشی این نوع فعالیت های می شود.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان با بیان اینکه رسانه‌ها نباید سازمان‌ها و به‌خصوص معاونت فرهنگی شهرداری را نباید تنها بگذارند، ابراز کرد:رسانه‌ها باید ایده بدهند و با ما همفکری کنند.