کاهش مرگ و میر مادران در ایران/وجود ۱۲۵۰ خانه سلامت محله

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هاشمی، در پنل همکاری های بین بخشی برای تامین سلامت مادر، نوزاد و کودک در اجلاس بین المللی سلامت مادر، کودک و تغذیه در هند، اظهار داشت: از مهم ترین تجربیات ایران در این زمینه می توان به تقویت و رشد مناسب کودکان، کاهش مرگ مادران از ۲۵ در هر صد هزار تولد زنده در سال ۲۰۰۸ به ۱۹ در هر صد هزار تولد زنده در سال ۲۰۱۷، کاهش مرگ نوزادان، دسترسی مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه خدمات مورد نیاز مادران، نوزادان، کودکان و ایمن سازی آنها در مقابل بیماری ها، ایجاد پایگاه های سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهرها، پوشش بیمه ای ۹۲ درصد ایرانی ها، تامین نیروهای انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات به مادران و نوزادان و پیگیری خدمات تا سطوح بعدی خدمات در بیمارستان ها اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در ایران به مهاجرین افغان که به صورت قانونی یا غیرقانونی به ایران مهاجرت کرده اند خدمات سلامت مادر و نوزاد ارائه می شود و ایران آمادگی لازم برای کمک به مادران و نوزادان کشورهای مختلف به ویژه یمن، سوریه، عراق و افغانستان که با جنگ های داخلی و خارجی روبرو هستند را دارد تا دسترسی این اقشار آسیب پذیر به خدمات بهداشتی و درمانی فراهم شود.

هاشمی تاکید کرد: جنگ در هر منطقه ای از دنیا، مشکلات قومی و داخلی و تحریم های ظالمانه علیه کشورهای جهان را محکوم می کنیم چراکه دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی به نحو شایسته دچار اختلال می شود و از سازمان های بین المللی می خواهیم که با نابرابری و ناعدالتی در دسترسی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر مانند مادران و نوزادان به خدمات سلامت مقابله کنند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت تقویت همکاری های بین بخشی در حوزه سلامت، گفت: جمهوری اسلامی ایران همگام با سایر کشورها متعهد به پوشش همگانی سلامت برای مردم ایران در مناطق مختلف کشور است تا دسترسی آنها به خدمات فراهم و سلامت آنها تامین شود و دسترسی به اهداف جهانی، بدون همکاری های بین بخشی میسّر نخواهد بود.

هاشمی با اشاره به تدوین سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در ایران، خاطرنشان کرد: این بیماری ها عامل مرگ ۷۶ درصد از مردم ایران است و برای مقابله با آن سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر با توجه به اهداف جهانی سلامت در دستور کار قرار گرفت و همکاری های بخش غیردولتی با وزارت بهداشت نیز تقویت شد.

وزیر بهداشت یادآور شد: تامین منابع مالی برای کاهش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر به ویژه بیماری های قلبی و عروقی مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته است البته در حوزه سلامت نیز به تقویت همکاری های بین بخشی نیاز داریم و وزارت بهداشت اقدام به تشکیل معاونت اجتماعی کرد چراکه با ایجاد این معاونت، مشارکت های مردمی و سازمان های غیر دولتی در جهت تامین سلامت عمومی ساماندهی و گسترش می یابد. خوشبختانه در حال حاضر ۱۲۵۰ خانه سلامت محله در ۴۵۰ شهر ایران وجود دارد که در سه سال آینده به ۷ هزار خانه سلامت افزایش می یابد.

هاشمی خاطرنشان کرد: در ایران به راهکارهای همکاری های بین بخشی ماندگار در حوزه سلامت دست پیدا کرده ایم اما ادامه این همکاری ها بسیار مهم است و از سازمانهای بین المللی می خواهیم که همکاری های کشورها در تامین سلامت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر مانند مادران و نوزادان را مورد توجه قرار دهند.