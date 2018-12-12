روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در مستند «به نام خلق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، مجموعه مستند تلویزیونی «به نام خلق» که به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل‌گیری تا امروز آن می‌پردازد از شنبه ۲۴ آذر هرشب ساعت ۱۸ از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

این مجموعه مستند ۲۸ قسمتی به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ایمان گودرزی، تصویربرداری احمد گودرزی، وحید نجف‌زاده ؛ نویسندگی سیدحامد قریشی؛ گویندگی داود نماینده و تدوینگری کوروش نمازی است.

این مستند که تولید آن ۲ سال زمان برده است محصول مشترک مرکز مستند سوره حوزه هنری و بسیج سارمان صدا و سیما است.