اولویت امروز بصیرت و هوشیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت مراسم ۹ دی، با تأکید بر اینکه اولویت امروز جامعه ما، هوشیاری و بصیرت مردم در مقابل توطئههای دشمنان است، افزود: مراسم ۹ دی امسال باید نسبت به سالهای گذشته مردمیتر برگزار شود، مردمی برگزار شدن این مراسم نیز درگرو این است که مسئولان بتوانند زمینه حضور مردم را در این مراسم فراهم کنند.
وی با تأکید بر اینکه حساسیتهای روز ۹ دیماه برای همگان روشنشده است و بیتردید همگان به این موضوع واقف هستند که این روز یکی از روزهای برجسته در تاریخ ایران اسلامی است که مردم در خلق آن نقش اصلی را ایفا کردند، ادامه داد: شهرستان زنجان یکی از اولینها در برگزاری راهپیمایی روز ۹ دیماه سال ۸۸ بود، به همین خاطر در این مراسم باید مردم در خط مقدم باشند.
امامجمعه زنجان با یادآوری اینکه با توجه به فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حماسه ۹ دی باید پررنگتر از سالهای گذشته برگزار شود، تصریح کرد: زنجان جزو استانهایی است که در این قضیه پیشقدم شده و به همین خاطر مردم زنجان باید از این حیث به خود افتخار کنند و به یاد داشته باشند که شاکله این اقدام، وجود پایگاههای مذهبی فعال در این شهر بوده است.
خاتمی در ادامه با اشاره تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب در خصوص لزوم برخورداری از بصیرت و بصیرت افزایی در جامعه امروزی، اظهار کرد: آنچه امروز در خصوص برگزاری مراسم ۹ دیماه حائز اهمیت است، این است که باید این مراسم باکیفیت بهتری نسبت به سالهای گذشته برگزار شود و در این راستا میتوانیم از تجربیاتی که در سالهای گذشته بهدست آوردهایم، استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه امروز باید در مسیری حرکت کنیم که کارها از نمود بیرونی بیشتر و بهتری برخوردار باشد و این مهم در برگزاری مراسم ۹ دیماه صادق است، گفت: یکی از برنامههایی که امسال باید به جد دنبال شود، شناسایی ۱۵ مسجد شاخص در استان از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل تبلیغات اسلامی است تا فارغ از عملکرد بخشنامهای، برنامههای ۹ دی را به شکلی صحیح و مردمی برگزار کنیم.
