«هار» ۲ اجرایی شد/ اجرای ویژه در ۲۲ آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هار» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی حسین پوریانی فر قرار است روز پنجشنبه ۲۲ آذر در ساعت ۱۶ و ۲۰:۳۰ در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه برود. در این اثر نمایشی علیرضا آشوری، سپندار اعلم، میلاد افواج، مرصاد بورقان، متین حبیبیان، علی اصغر حسینی، شهاب رحمانی، اکبر سلمانی اله دادی، مهدی قربانی، جواد کارگر، بردیا مشهودی و نرگس نیک سیرت به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل اجرای این اثر نمایشی عبارتند از:

مشاوران هنری: نرگس نیک سیرت و امیر ساعتچی، دستیاران کارگردان: مرسده نقی زاده، مرصاد بورقان، مدیر تولید: هادی شیخ الاسلامی، طراح نور: نیلوفر نقیب ساداتی، طراح لباس: بی تا نصر، آهنگساز، طراح‌ موسیقی و صدا: متین حبیبیان، طراح گرافیک: مریم برادران، عکس و ویدئو: البرز تیمورزاده، روابط عمومی و تبلیغات: رومینا داوری و مجری طرح: امیر قالیچی.

حسین پوریانی فر که با نمایش «هار» در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران حضور داشت، تندیس بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. وی جایزه ویژه جشنواره بیست و یکم تئاتر دانشگاهی را که بورسیه تحصیلی مدرسه تئاتر «اپیداروس» یونان بود، کسب کرد.

نمایش «هار» تندیس بهترین طراحی لباس و همچنین لوح تقدیر بهترین موسیقی را هم از بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به خود اختصاص داد.