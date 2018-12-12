به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملکوتی‌خواه پیش از ظهر امروز در کارگروه ویژه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور که به میزبانی یزد و با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و جمعی از مدیران وزارتخانه‌های مرتبط برگزار شد، با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی آنگونه که مدنظر قانون‌گذار بود، پیش نرفته است، اظهار داشت: بر همین اساس نیز دایره مستقلی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط بهتر و جذب مشارکت جدی‌تر بخش خصوصی راه‌اندازی شد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان لایحه بودجه ۹۸ بیان کرد: واگذاری تصدی‌گری‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت، تمرکز در هزینه‌های غیرضروری دولت، افزایش پوشش مالیاتی،‌ اصلاح نظام یارانه‌ای و قمیت‌گذاری، اصلاح ارتباط دولت با بانک‌ها، اصلاح تعرفه‌ای و معافیت‌های مالیاتی از جمله این سیاست‌ها است که برای تحقق بخشی از آنها باید سامانه‌ها جدی گرفته شوند تا دسترسی به اطلاعات برای گسترش پوشش مالیاتی امکان‌پذیر باشد.

ملکوتی‌خواه با بیان اینکه ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و ... نیز از جهت‌گیری‌های دولت است، افزود: این موارد در لایحه بودجه سال ۹۸ مدنظر قرار گرفته است.

وی در مورد پروژه‌های نیمه تمام موجود در سطح کشور نیز اظهار داشت: در استان‌ها ۸۱ هزار و ۸۴۱ پروژه به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان قابل مشارکت یا واگذاری به بخش خصوصی است که ۱۲ هزار و ۵۷۳ پروژه در سال ۹۷ قابل واگذاری بوده است.

مدیر پروژه مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارائه تفکیک آمار تفکیک شده پروژه های احداثی، تجهیزی، تعمیری و ... بیان کرد: عمده پروژه‌های قابل واگذاری، پروژه‌های احداثی، تعهداتی و توسعه ای است.

ملکوتی‌خواه در مورد پروژه های استان یزد نیز اظهار داشت: استان یزد ۲ هزار و ۵۷ پروژه شامل ۳۵۹ پروژه احداثی، ۳۸۱ پروژه تجهیزی، ۳۵۳ پروژه خدماتی، ۵۴۹ پروژه توسعه‌ای و ... است.

وی یادآور شد: در برش سال ۹۸ در مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ پروژه قابل واگذاری دیده شده که ۱۳۱ مورد آن مربوط به استان یزد است که این طرح‌ها به تفکیک در ابرکوه شامل ۱۲ طرح، اردکان ۱۵، اشکذر ۱۴، بافق ۴، بهاباد ۴، تفت ۱۵، خاتم ۱۵، مهریز ۱۳، میبد ۱۰ و یزد ۳۰ طرح است.

ملکوتی‌خواه خاطرنشان کرد: پیشنهاد واگذاری مستقیم این طرح‌ها به بخش خصوصی، باید توسط دستگاه‌های اداری مرتبط انجام شود زیرا اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخواهد به این موضوع ورود کند، به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید.

وی در مورد برخی موانع موجود در مسیر واگذاری طرح‌ها نیز بیان کرد: بسیاری از پروژه‌ها به دلایل قانونی ماهیت فروش ندارند و برخی دیگر نیز در چارچوب قانون اساسی باید در مالکیت دولت باشد ضمن اینکه حفظ کاربری برخی پروژه‌ها نیز برای بخش خصوصی جذابیتی برای خرید یا سرمایه گذاری ندارد.