۱۱۳ عملیات پلیسی در چهارمحال و بختیاری انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر چهارشنبه در همایش فرماندهان نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۱۳ عملیات پلیسی در سالجاری در چهارمحال و بختیاری انجام شده است، اظهار داشت: طی سالجاری بیش از ۱۸۸ هزار تماس توسط مردم با سامانه ۱۱۰ گرفته شده است.

وی بیان کرد: اجرای عملیات پلیسی در کوتاه ترین زمان از مهمترین اقدامات نیروی انتظامی در سالجاری به شمار می رود.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جلوگیری از ورود مواد مخدر در سطح استان و شناسایی خرده فروشان و دستگیری آنها از دیگر اقدامات نیروی انتظامی به شمار می رود.

وی بیان کرد: در سالجاری بیش از دو هزار و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان با تلاش نیروهای انتظامی کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۳۱ باند قاچاق مواد مخدر در سطح استان شناسایی و منهدم شده است