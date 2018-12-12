صادرات ایران ۱۳.۳ درصد رشد داشته است/صادرات مقابله ای هوشمندانه

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیدی ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده خراسان شمالی اظهار کرد: با تلاش صادر کنندگان توانستیم طی هشت ماه نخست امسال بیش از ۳۱ میلیارد دلار با مازاد تجاری بالغ بر دو میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

سیدی در ادامه به میزان صادرات ایران از ابتدای انقلاب تا کنون اشاره کرد و افزود: طی این ۴۰ سال میزان صادرات ایران ۱۰ هزار درصد افزایش و ۱۰۰ برابر شده است.

وی ارزش ریالی صادرات ایران را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان ارزش صادرات نشان دهنده فعالیت اقتصادی صادرکنندگان است در حالی که نباید کاستی‌های ناشی از سیاست‌های دولت را نادیده گرفت.

مدیرکل دفتر سازمان‌های منطقه ای و بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: امسال صادرکنندگان به شدت قربانی اقدامات نادرست، ناشیانه و تحریم شدند، بنابراین ضرورت دارد با مدیریت درست از آسیب رساندن بیش از این به دولت و بخش خصوصی جلوگیری کرد.

سیدی بیان کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون به دنبال تضعیف اقتصاد ایران بوده اند از این رو برای برهم زدن تعامل ما با جهان از هیچ تلاشی دست برنداشته اند.

صادرات مقابله ای هوشمندانه با دشمنان نظام

وی تاکید کرد: با این وجود صادرکنندگان ایران باید با بصیرت و هوشمندی توطئه‌های اقتصادی دشمنان نظام را خنثی کنند چرا که صادرات مقابله ای هوشمندانه و مدبرانه است.

مدیرکل سازمان توسعه تجارت ایران، میهن دوستی را یکی از شاخص‌های مهم صادرکنندگان دانست و گفت: ضرورت دارد برای استمرار صادرات کشور حول بنیان‌های اقتصادی سرمایه گذاری کنیم تا با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های تولیدی، حوزه صادرات کشور را دگرگون کنیم.

سیدی در ادامه بر تعامل با کشورهای توسعه یافته و تجاری تاکید کرد و افزود: سرمایه گذاری های بزرگ در تعامل با کشورهای توسعه یافته و تجاری رخ می دهد در حالی که ایران توافقات تجاری قابل توجهی ندارد به طوری که تنها سه درصد از محصولات ما به کشورهایی که با آن‌ها ارتباط داریم، صادر می شود.

حضور یافتن صادرکنندگان ایران در زنجیره‌های جهانی

وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان ایران در زنجیره‌های جهانی حضور یابند، اظهار کرد: اگر صادرکنندگان ما در زنجیره‌های جهانی حضور نداشته باشند، قطعا صادرات ما همچون گذشته به صورت خام‌فروشی و سنتی باقی خواهد ماند.

مدیرکل دفتر سازمان های منطقه ای و بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین رقابت را مهم ترین اصل صادرات عنوان کرد و افزود: براری رسیدن به توسعه و افزایش صادرات باید روند رقابتی را در پیش گرفت در غیر این حتی نمی توانیم تولیدات فعلی را صادر کنیم.

سیدی اضافه کرد: متاسفانه در مقررات صادرات شفافیت و ثباتی وجود ندارد و همین امر سبب شده نتوانیم در فضای اقتصادی کلان کشور فعالیت کنیم.

وی در ادامه به اتمام مذاکرات اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: اکنون مذاکرات اتحادیه اوراسیا به پایان رسیده و به زودی در مجلس به تصویب می رسد.

مدیرکل دفتر سازمان های منطقه ای و بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: این مذاکرات سبب می شود تا صادرکنندگان ایران در بازارهای اتحادیه اوراسیا فعالیت داشته باشند.