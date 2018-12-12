به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۶ پروژه ملی در استان زنجان فعال است که از این تعداد سه محور بزرگراه و سه محور راه اصلی است.

وی اظهار کرد: بنا بر استانداردها باید ۳۲۰ کیلومتر بزرگراه در استان زنجان وجود داشته باشد اما تنها ۱۱۳ کیلومتر بزرگراه وجود دارد. در سند ششم توسعه باید روستاهای بالای ۲۰ خانوار آسفالت شود که ۳۵۵ کیلومتر راه در استان زنجان در این بخش وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: ۲۷۰ کیلومتر از راه‌های روستایی در استان زنجان به پیمانکار واگذارشده که طی چهار قرارداد انجام شده است.

پاک‌منش تأکید کرد: ساخت بزرگراه در دستور کار است که طی آن استان زنجان به استانداردها نزدیک می‌شود. ۷۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها نیاز است این در حالی است که اعتبارات استان در این بخش ۵ میلیارد تومان است.

وی افزود: به دنبال اعتبارات ملی برای اتمام پروژه‌ها هستیم و سعی شده از ظرفیت‌های مختلف تأمین منابع ازجمله فاینانس داخلی استفاده شود.