۱۶۷ نفر براثر تصادف در جاده های زنجان کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مظفری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: طی هشت ماه امسال ۱۶۷ نفر در جادههای برونشهری استان زنجان براثر تصادف کشته شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش دارد.
وی اظهار کرد: طی هشت ماه امسال تعداد مصدومان تصادفات برون شهری در استان زنجان ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
رئیس پلیسراه استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۸۵ درصد علت تصادفات عامل انسانی بوده است، در این زمینه با هیچ ارگانی تعارف نداریم و اگر مقصرانی در حادثه باشند اعلام میکنیم.
مظفری تأکید کرد: در استان زنجان ۴۷ نقطه کوهستانی داریم که اورژانس، هلالاحمر و راهداری در آن مستقر خواهند شد.
رئیس پلیسراه استان زنجان به طرح زمستانی پلیسراه استان اشاره کرد و گفت: طرح زمستانی پلیسراه با همکاری دستگاههای اجرایی اورژانس، راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل و پایانهها، هلالاحمر و مدیریت بحران از روز ۲۲ آذرماه اجرا میشود.
مظفری هدف از اجرای این طرح را خدماترسانی به مسافران در محورهای مواصلاتی استان در مواقع بحرانی اعلام کرد و افزود: پلیس گشت محسوس و نامحسوس خود را در طرح زمستانی فعال خواهد کرد.
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