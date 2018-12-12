۱۶۷ نفر براثر تصادف در جاده های زنجان کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مظفری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: طی هشت ماه امسال ۱۶۷ نفر در جاده‌های برون‌شهری استان زنجان براثر تصادف کشته شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش دارد.

وی اظهار کرد: طی هشت ماه امسال تعداد مصدومان تصادفات برون شهری در استان زنجان ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۸۵ درصد علت تصادفات عامل انسانی بوده است، در این زمینه با هیچ ارگانی تعارف نداریم و اگر مقصرانی در حادثه باشند اعلام می‌کنیم.

مظفری تأکید کرد: در استان زنجان ۴۷ نقطه کوهستانی داریم که اورژانس، هلال‌احمر و راهداری در آن مستقر خواهند شد.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان به طرح زمستانی پلیس‌راه استان اشاره کرد و گفت: طرح زمستانی پلیس‌راه با همکاری دستگاه‌های اجرایی اورژانس، راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، هلال‌احمر و مدیریت بحران از روز ۲۲ آذرماه اجرا می‌شود.

مظفری هدف از اجرای این طرح را خدمات‌رسانی به مسافران در محورهای مواصلاتی استان در مواقع بحرانی اعلام کرد و افزود: پلیس گشت محسوس و نامحسوس خود را در طرح زمستانی فعال خواهد کرد.