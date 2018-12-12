به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسمی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال ۱۳۹۶ پرواز مشهد به‌صورت میانگین هر پرواز ۱۱۰ مسافر داشت و در تمام‌ روزها تقریباً پرواز انجام شد و خوشبختانه طی سال گذشته کنسلی نداشتیم.

قاسمی تأکید کرد: یک امر ثابت‌شده است که پروازهای مشهد، کیش و عتبات به‌صورت چارتری انجام می‌شود ولی در استان زنجان هیچ‌یک از آژانس‌های مستقر رغبتی برای این کار ندارند و بیشتر درآمد فرودگاه از پروازهای عبوری و مسافری است ولی پروازهای مسافری برای ما ضرر دارد، ما این هزینه‌ها را متقبل هستیم که برای مردم استان استفاده شود.

وی در خصوص تأخیر پروازهای حج گفت: در جریان پروازهای حج تمتع دو پرواز قرار بود شب باشد اما چون هواپیمایی سعودی نخستین سالی بود که از طریق فرودگاه زنجان پرواز می‌کرد یک ناهماهنگی در پرواز اول و دوم رخ داد ولی پروازهای دیگر رأس ساعت انجام شد.

مدیر فرودگاه زنجان تأکید کرد: فرودگاه زنجان در حال حاضر امکانات کامل را دارد و اما بااین‌حال سال گذشته فشارهایی از سوی مرکز و همچنین شرکت هواپیمایی بود که مسافران از طریق فرودگاه امام بروند و با پیگیری مستمر انجام‌شده این سهمیه و ایستگاه پروازی حفظ شد.

قاسمی در خصوص عدم انجام پرواز عتبات از فرودگاه زنجان گفت: متولی پرواز عتبات سازمان حج و زیارت است و آنها باید این موضوع را پیگیری کنند که چرا صورت نمی‌گیرد.

وی به اعتبارات جذب‌شده برای فرودگاه زنجان اشاره کرد و گفت: فرودگاه اعتبار دولتی ندارد و مخصوصاً پروازهای مسافری هزینه‌بر است اما بااین‌حال ما پیگیر این پروازها هستیم.