به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسمی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال ۱۳۹۶ پرواز مشهد بهصورت میانگین هر پرواز ۱۱۰ مسافر داشت و در تمام روزها تقریباً پرواز انجام شد و خوشبختانه طی سال گذشته کنسلی نداشتیم.
قاسمی تأکید کرد: یک امر ثابتشده است که پروازهای مشهد، کیش و عتبات بهصورت چارتری انجام میشود ولی در استان زنجان هیچیک از آژانسهای مستقر رغبتی برای این کار ندارند و بیشتر درآمد فرودگاه از پروازهای عبوری و مسافری است ولی پروازهای مسافری برای ما ضرر دارد، ما این هزینهها را متقبل هستیم که برای مردم استان استفاده شود.
وی در خصوص تأخیر پروازهای حج گفت: در جریان پروازهای حج تمتع دو پرواز قرار بود شب باشد اما چون هواپیمایی سعودی نخستین سالی بود که از طریق فرودگاه زنجان پرواز میکرد یک ناهماهنگی در پرواز اول و دوم رخ داد ولی پروازهای دیگر رأس ساعت انجام شد.
مدیر فرودگاه زنجان تأکید کرد: فرودگاه زنجان در حال حاضر امکانات کامل را دارد و اما بااینحال سال گذشته فشارهایی از سوی مرکز و همچنین شرکت هواپیمایی بود که مسافران از طریق فرودگاه امام بروند و با پیگیری مستمر انجامشده این سهمیه و ایستگاه پروازی حفظ شد.
قاسمی در خصوص عدم انجام پرواز عتبات از فرودگاه زنجان گفت: متولی پرواز عتبات سازمان حج و زیارت است و آنها باید این موضوع را پیگیری کنند که چرا صورت نمیگیرد.
وی به اعتبارات جذبشده برای فرودگاه زنجان اشاره کرد و گفت: فرودگاه اعتبار دولتی ندارد و مخصوصاً پروازهای مسافری هزینهبر است اما بااینحال ما پیگیر این پروازها هستیم.
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