تلاش ۴۰ ساله دشمنان برای ایجاد انحراف در انقلاب ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق نزاجا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: کرمان سردار دلاوری همچون سردار حاج قاسم سلیمانی را در خود پرورانده است.

وی از ولی امر مسلمین که در نظام اسلامی «ولایت فقیه» است را تعبیر صراط مستقیم و نعمت بزرگ دانست و افزود: به برکت وجود ولی امر مسلمین امروز در صراط مستقیم گام برمی داریم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به ولایتمداری ملت ایران بیان کرد: مردم ایران با پیروی از رهبر معظم انقلاب از پیچ های تاریخی متعددی با موفقت عبور کرده اند.

حیدری با بیان این مطلب که ملت ایران با بصیرت این مسیر را تا حکومت امام زمان (عج) ادامه خواهند داد، گفت: انقلاب اسلامی ایران الگویی برای انقلاب های شکل گرفته در کشورهای منطقه است و فطرت عدالت خواهی در آنها موج می زند.

ناکامی ۴۰ ساله دشمنان برای ایجاد انحراف در انقلاب ایران

وی با اشاره به تلاش های دشمنان برای تغییر مسیر انقلاب ها، بیان کرد: استکبار جهانی از روش های مختلف در صدد تغییر مسیر انقلاب ها بر می آید و حتی در بازه های کوتاه دوماه موفق به ایجاد انحراف در انقلاب ها شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به عمر ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در طول این ۴۰ سال ترفندهای بیشماری برای انحراف و تغییر در مسیر انقلاب اسلامی ایران به کار گرفت که همه دسیسه های آنها به یمن وجود ولایت فقیه با شکستی مفتضحانه مواجه شد.

وی علت شکست انقلاب های دیگر و تغییر مسیر آنها را نداشتن اعتقاد به ولی خدا دانست و ذکر کرد: رمز موفقیت ها و توفیقات نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ولایت فقیه است.

حیدری گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با حرکت در مسیر ولایت فقیه و گوش فرا دادن به رهنمودهای ولی امر مسلمین مشت های کوبنده ای بر دهان استکبار جهانی زده است.

وی دلیل حفظ ارزش های الهی و انقلابی نظام را تبعیت از ولایت فقطه دانست و افزود: به طور قطع اگر نبود اعتقاد به ولی امر مسلمین، انقلاب ما هم دچار انحراف می شد.

رهایی مردم عراق و سوریه میوه های انقلاب اسلامی ایران

وی رهایی مردم عراق و سوریه را میوه های انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: ان شاءالله به زودی شاهد رهایی مردم یمن و بحرین خواهیم بود.

حیدری با اشاره به ایستادگی مقتدرانه ایران اسلامی در برابر گروه ۱+۵ و اثبات حقانیتش به جهانیان افزود: در این مسیر هزنیه دادیم و ناملایماتی را هم تحمل کردیم اما در کنار آن به اقتداری والا دست یافتیم.

وی با تاکید بر اینکه در مسیر شهدا حرکت را ادامه خواهیم داد، گفت: با اجرای طرح بازطراحی نیروی زمینی یگان های نیروی زمینی به یگان های متحرک و هجومی تبدیل شده اند. همچنین تیپ های واکنش سریع و یگان های تخصصی زرهی با ساختار جدید ایجاد شده اند.

هیچ خطری نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی کند

حیدری با اشاره به اینکه بخش هایی از نیروی محوری از مرزهای غربی و شرقی کشور مراقبت می کنند گفت: استقرار نیروها در مرز تنها به دلیل ارتقاء ضریب امنیت کشور است وگرنه هیچ خطری نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی کند.

وی با اشاره به قدرت و توان نظامی ایران تصریح کرد: ایران دارای قدرت بازدارنگی بالایی در عرصه های مختلف دفاعی است و همین امر دشمن را دچار هراس کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: دشمن به خوبی می داند در صورت انجام کوچکترین حرکت احمقانه ای علیه ایران در کسری از زمان طومار عمر ننگین سربازانش را در هم می پیچیم.

حیدری با اشاره به اهمیت اجرایی کردن اوامر رهبری گفت: بر این اساس در نیروی زمینی بر روی نیروی انسانی و سپردن کار به کاردان و میدان دادن به کارکنان متعهد و ولایی تاکید است.

در این آیین از خدمات امیر نادر علیدوست فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق نزاجا تجلیل و امیرمهدی معمارباشی به عنوان فرمانده جدید معرفی شد. امیر علیدوست به عنوان دستیار ویژه فرمانده کل ارتش در ستاد فرماندهی ارتش به خدمت خود ادامه می دهد.