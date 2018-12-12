احداث حدود ۲ هزار واحد مسکونی در محلات بافت فرسوده شهرهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در حاشیه ستاد بازآفرینی شهری لرستان در سخنانی با بیان اینکه دولت از سال ها پیش بحث بازآفرینی شهری را در مناطق بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه غیر رسمی شروع کرده است، اظهار داشت: کارهای خوبی نیز در حوزه زیرساخت ها و توانمندسازی استان و کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه امسال از محل منابع صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار برای ساخت حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در بافت های فرسوده اختصاص پیدا کرده است، گفت: طبق سهمیه بندی از این تعداد حدود دو هزار واحد مربوط به استان لرستان است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این امر جدا از فعالیت های عادی و معمولی بوده که در سال های قبل انجام می شده است، گفت: در این راستا تسهیلات با سود ۹ درصد و به میزان ۴۰ میلیون تومان به متقاضیان در این رابطه پرداخت می شود.

خادمی همچنین از پرداخت ۱۵ میلیون تومان ودیعه مسکن در این رابطه خبرداد و گفت: همچنین تسهیلاتی برای صدور پروانه ساختمان، نظارت نظام مهندسی، زیرساخت و ... پرداخت می شود.

وی، بیان داشت: سهمیه استان بین شهرستان ها باید توزیع شود و ستادهای باز آفرینی شهرستان نیز تشکیل شود و هر چه سریع تر نسبت به شناسایی منازل فرسوده اقدام شود، افزود: قرار نیست دولت واحدی بسازد، به طور عمده تمرکز بر این است که خود مردم با استفاده از تسهیلاتی که وجود دارد اقدام به ساخت این واحدها کنند، البته ما از اراضی دولتی که در اختیار داریم تعدادی واحد را از طریق «توسعه گرها» احداث خواهیم کرد و بعد به کسانی که در بافت های فرسوده زندگی می کنند تحویل می دهیم.

استاندار لرستان، گفت: طرح بازآفرینی شهری در پنج شهر لرستان که دارای محلات فرسوده تری هستند در دستور کار است.