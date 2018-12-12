به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای امنیت درباره ایران برای بررسی میزان پایبندی تهران به قطعنامه ۲۲۳۱ امروز چهارشنبه برگزار می شود.

این نشست بنا به درخواست آمریکا برگزار می شود. در هفته های گذشته آمریکا به بهانه آزمایش موشک بالستیک از سوی ایران، تهران را متهم به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت کرده و خواستار برگزاری نشستی در این رابطه شده بود.

در همین رابطه قرار است در نشست امروز «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، در شورای امنیت سخنرانی کند.

از سوی دیگر رسانه های غربی از صبح امروز اقدام به فضاسازی رسانه ای در خصوص این خبر کرده اند که «دو راکت انداز ایرانی» در یمن کشف شده است.

یورونیوز در این رابطه می نویسد: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از پایبندی ایران به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از کشف سلاح ایرانی در یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش دو پرتاب‌گر راکت هدایت شونده ضد تانک ساخت ایران توسط نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن پیدا شده است.

گزارش ادعا می‌کند که راکت‌اندازها در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تولید شده‌اند.

نیروهای تحت رهبری عربستان همچنین یک فروند موشک زمین به هوا که قطعات آن از هم جدا شده بود را یافته‌اند. گفته می‌شود که نحوه ساخت این موشک شبیه موشک‌های ساخت ایران است.

گزارش دبیرکل قرار است امروز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شود. در این جلسه همچنین مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز حضور خواهد داشت.