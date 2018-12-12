به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز چهارشنبه در نشست با نمایندگان حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور در اراک، اظهار داشت: بخش مرکزی اراک به لحاظ وسعت جغرافیایی، میزان جمعیت و تعداد روستاهای تحت پوشش و فاصله ۱۲۰ کیلومتری از ابتدا تا انتهای حوزه استحفاظی از گستردگی برخوردار است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به وسعت و شرایط موجود و برای تسهیل در امور مردم، به دنبال انتزاع و ایجاد دو بخش جدید از بخش مرکزی شهرستان اراک هستیم.

کریمی بیان داشت: بر همین اساس به استانداری مرکزی پیشنهاد شد که از بخش مرکزی اراک، بخش های جدید منتزع کنیم. در همین راستا پیشنهاد تقسیمات جدیدی به عنوان بخش داود آباد با مرکزیت شهر داودآباد تدوی و گزارش توجیهی آن تهیه و به استانداری ارائه شد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح با نظر مساعد استانداری جمع‌بندی و به وزارت کشور منعکس شده است. امیدواریم به زودی این پیشنهاد به هیئت وزیران ارایه و در نهایت به تصویب برسد تا شاهد ایجاد بخش داودآباد باشیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این بخش دارای ۲۴ روستا و حدود ۱۳ هزار نفر جمعیت است و با ظرفیت های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و فرهنگی که در این منطقه وجود دارد، می‌تواند آینده خوبی داشته باشد وشاهد تحول در این منطقه باشیم.

کریمی در بخش دیگر سخنان خود گفت: در کنار این پیشنهاد، یک پیشنهاد دیگر برای تاسیس بخش جدید قره کهریز به مرکزیت روستای گوار مطرح شد که در فرمانداری کار کارشناسی و طرح توجیهی آن تهیه و به استانداری اعلام شده است. در بازدیدی که امروز نمایندگان حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور از شهرستان اراک داشتند، مسائل مطرح و جلسه ای هم برای بررسی این دو پیشنهاد تشکیل شد.

وی عنوان کرد: امیدواریم مراحل اداری پیشنهاد دوم هم طی شود و شاهد تاسیس دو بخش جدید در شهرستان اراک و افزایش تعداد بخش های شهر اراک از سه بخش موجود، به پنج بخش باشیم.