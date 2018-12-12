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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۰

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان:

رسانه ها باید تقویت و حمایت شوند

رسانه ها باید تقویت و حمایت شوند

زنجان-رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان بر تقویت حوزه رسانه تأکید کرد و گفت: نباید در این زمینه کوتاهی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، با تأکید بر ضرورت کمک و پشتیبانی جامعه خبری و رسانه‌ها، افزود: هر چقدر سطح آگاهی جامعه بالا برود توسعه بهتر و زندگی راحت تر شده و فساد کمتر می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان بر تقویت حوزه رسانه تأکید کرد و گفت: نباید در این زمینه کوتاهی شود.

جمیلی تأکید کرد: اتاق بازرگانی همراه و همسو رسانه بوده است و خوشبختانه اتاق بازرگانی محدودیتی در حوزه رسانه نداشته است و ارتباط خوبی را با گروه‌ها ی مختلف  ایجاد کردیم.

وی نقد منصفانه را به عنوان یک رویکرد مهم برای رسانه عنوان کرد و افزود: نقد منصفانه و شفاف سازی عامل مهمی در زمینه جلوگیری از فساد در جامعه است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تأکید کرد: رسانه ها رکن اساسی در زمینه توسعه هستند.

کد مطلب 4483445

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