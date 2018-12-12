ورزشکاران چهارمحالی قهرمان مسابقات سه گانه کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، اولین مرحله لیگ سه گانه نیروهای مسلح کشور به میزبانی بندرعباس برگزار و امین سقایی و احسان امینیان از استان حائز جایگاه اول و دوم این رقابت ها شدند.

امین سقایی از ارتش جمهوری اسلامی ایران و احسان امینیان از کادر نیروی انتظامی در لیگ سه گانه نیروهای مسلح حضور داشتند.

این لیگ در سه مرحله برگزار خواهد شد و نفرات اول تا سوم به مسابقات ارتش های جهان اعزام می شوند.

امین سقایی از قهرمانان تیم ملی در رده سنی جوانان و احسان امینیان علاوه بر عضویت در تیم ملی سه گانه کشور، کاپیتان این تیم و سرمربیگری تیم ملی جوانان را در کارنامه ورزشی خود دارند.