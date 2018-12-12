  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

ورزشکاران چهارمحالی قهرمان مسابقات سه گانه کشور شدند

ورزشکاران چهارمحالی قهرمان مسابقات سه گانه کشور شدند

شهرکرد- مدال های طلا و نقره مسابقات لیگ سه گانه کشور به ورزشکاران چهارمحال و بختیاری رسید و ورزشکاران این استان قهرمان کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، اولین مرحله لیگ سه گانه نیروهای مسلح کشور به میزبانی بندرعباس برگزار و امین سقایی و احسان امینیان از استان حائز جایگاه اول و دوم این رقابت ها شدند.

امین سقایی از ارتش جمهوری اسلامی ایران و احسان امینیان از کادر نیروی انتظامی در لیگ سه گانه نیروهای مسلح حضور داشتند.

این لیگ در سه مرحله برگزار خواهد شد و نفرات اول تا سوم به مسابقات ارتش های جهان اعزام می شوند.

امین سقایی از قهرمانان تیم ملی در رده سنی جوانان و احسان امینیان علاوه بر عضویت در تیم ملی سه گانه کشور، کاپیتان این تیم و سرمربیگری تیم ملی جوانان را در کارنامه ورزشی خود دارند.

کد مطلب 4483446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها