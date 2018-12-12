اروپا پروژه نورد استریم ۲ را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فرانسیس فانون» معاون وزیر خارجه در امور انرژی ضمن تکرار در خواست آمریکا مبنی بر لزوم توقف پروژه گازی نورد استریم ۲ از سوی اروپا اظهار داشت: موضع آمریکا در قبال پروژه نورد استریم ۲ کاملا واضح و روشن است.

وی در ادامه سخنان خود در واشنگتن افزود: آمریکا از تمام طرف های اروپایی شرکت کننده در پروژه نورد استریم ۲ می خواهد تا با ترک این پروژه راه دیگری را برای تامین منابع انرژی خود در پیش بگیرند.

معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که واشنگتن علاوه بر تحریم های گسترده علیه روسیه دست به اقدامات دیگری با هدف بازدارندگی مسکو از تداوم پروژه نورد استریم ۲ بزند.

گفتنی است پروژه گازی نورد استریم ۲ قرار است از بستر دریای بالتیک احداث شده و گاز روسیه را به آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی منتقل کند. ظرفیت این خط لوله ۵۵ میلیارد متر مکعب در سال است. پیش بینی می شود این خط لوله تا پایان ۲۰۱۹ میلادی به بهره برداری برسد.