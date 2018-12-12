باسیل: ما هیچگاه متجاوز نبوده ایم و دوستدار صلح هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در نشست سرمایه گذاری لبنان-انگلیس در لندن گفت: شراکت میان مقامات لبنانی می تواند موجب تشکیل دولت وحدت ملی شود. شراکت میان رئیس جمهور و نخست وزیر مامور تشکیل کابینه حتما به تشکیل دولت جدید منتهی می شود.

وی درباره مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی نیز بیان کرد: لبنان کشور دوستدار صلح است و جنگهای دیگران را در اراضی اش تحمل می کند و همواره مورد تجاوز قرار گرفته و متجاوز نبوده است. لبنان به قطعنامه های بین المللی و از جمله قطعنامه ۱۷۰۱ احترام می گذارد و در راستای صلح و ثبات حرکت می کند.

باسیل تاکید کرد: لبنان همواره منبع خبرهای بد بوده است اما من و نخست وزیر مامور تشکیل کابینه امروز اینجا هستیم تا پیام مثبت امید و اعتماد به کشورمان را منتقل کنیم. از زمان انتخاب عون به عنوان رئیس جمهور لبنان و مامور شدن حریری برای تشکیل کابینه؛ نظم به موسسات سیاسی، اداری، نظامی، دیپلماتیک و قضایی بازگشته و اراضی که داعش و جبهه النصره اشغال کرده بود آزاد شده است. ما طرح حفاری نفت و گاز را شروع کرده و سیستم مالی تنظیم کرده ایم.