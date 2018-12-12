به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی‌یاری پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، اظهار داشت: نرخ امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است و باید در کنار این موضوع در راستای افزایش سطح دین داری اقدامات مناسبی انجام شود.

وی افزود: نگاه دین مدارانه یکی از موضوعاتی است که به عنوان آسیب مطرح می‌شود و باید برنامه‌ریزی شود، موضوع کشف حجابی که انجام می‌شود باید در سازمان تبلیغات اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ترویج معارف دینی را مورد تأکید قرارداد و عنوان کرد: موضوع روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان که توسط برخی افراد انجام می‌شود به دلیل لجاجت اجتماعی است و این اقدام افزایش پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه باید به سمت زندگی قرآنی پیش برویم و در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود، افزود: خانواده در نظام اسلامی دارای جایگاه بسیار بالایی است و باید در راستای حفظ بنیان آن تلاش شود.

حجت الاسلام صفی‌یاری گفت: باید در زمینه جنگ اقتصادی در حوزه فرهنگ دینی به درستی اقدام شود، امروز جریانی اسلامیت را در مقابل جمهوریت قرار می‌دهد و تلاش می‌کند اسلام انقلابی را در برابر انقلاب اسلامی قرار دهد.