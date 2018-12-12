  1. استانها
  2. قم
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان:

باید در زمینه جنگ اقتصادی در حوزه فرهنگ دینی به درستی اقدام شود

باید در زمینه جنگ اقتصادی در حوزه فرهنگ دینی به درستی اقدام شود

قم - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه باید در زمینه جنگ اقتصادی در حوزه فرهنگ دینی به درستی اقدام شود، گفت: جریانی تلاش می‌کند اسلام انقلابی را برابر انقلاب اسلامی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی‌یاری پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، اظهار داشت: نرخ امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است و باید در کنار این موضوع در راستای افزایش سطح دین داری اقدامات مناسبی انجام شود.

وی افزود: نگاه دین مدارانه یکی از موضوعاتی است که به عنوان آسیب مطرح می‌شود و باید برنامه‌ریزی شود، موضوع کشف حجابی که انجام می‌شود باید در سازمان تبلیغات اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد و در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ترویج معارف دینی را مورد تأکید قرارداد و عنوان کرد: موضوع روزه خواری علنی در ماه مبارک رمضان که توسط برخی افراد انجام می‌شود به دلیل لجاجت اجتماعی است و این اقدام افزایش پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه باید به سمت زندگی قرآنی پیش برویم و در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود، افزود: خانواده در نظام اسلامی دارای جایگاه بسیار بالایی است و باید در راستای حفظ بنیان آن تلاش شود.

حجت الاسلام صفی‌یاری گفت: باید در زمینه جنگ اقتصادی در حوزه فرهنگ دینی به درستی اقدام شود، امروز جریانی اسلامیت را در مقابل جمهوریت قرار می‌دهد و تلاش می‌کند اسلام انقلابی را در برابر انقلاب اسلامی قرار دهد.

کد مطلب 4483456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها