واحدهای تولیدی تثبیت اشتغال های ایجاده شده را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر سید حسین خیریه ظهر چهارشنبه در دوازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر خراسان جنوبی اظهار کرد: برای کار آفرینی در خراسان جنوبی ظرفیت های بزرگی در حوزه های معدن، سنگ های زینتی، گرانیتی و محصولات کشاورزی وجود دارد.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان جنوبی بیان کرد: مهمترین حوزه برای کارآفرینی در خراسان جنوبی بحث سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است که با توجه به آن می توان کارگاه های متعدد و متنوعی را ایجاد کرد.

خیریه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات خراسان جنوبی بحث بیکاری و مهاجرت از روستا به شهر و از شهرها به کلان شهرها است، بیان کرد: این مشکل را با توجه به توسعه شرکت ها و کارخانه ها و رونق اقتصادی می توان کاهش داد.

وی بیان کرد: در حوزه اشتغال کارآفرینان باید به این نکته توجه داشته باشند که در مشاغل سود ده سرمایه گذاری داشته باشند.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان جنوبی ادامه داد: مسائلی چون خشکسالی ۱۹ ساله برای کشاورزان، دامداران و سرمایه گذاران در این بخش مشکلات و معضلات عدیده ای را ایجاد کرده که از آن جمله می توان به معوق ماندن اقتساط تسهیلات اشاره کرد.

خیریه افزود: در دولت مصوب شد که در زمینه این تسهیلات جرائم بخشیده و به مدت سه سال استمهال شود ولی این مصوبه توسط بانک ها اجرا نمی شود.

وی گفت: ممنوعیت صادرات برخی کالاها از دیگر مشکلات حوزه صادرات است چرا که باعث می شود بازارهایی را که با سختی و تلاش فراوان در کشور افغانستان به دست آورده ایم را به مرور زمان از دست بدهیم.

رئیس کانون کارآفرینان خراسان جنوبی اظهار کرد: تا زمانی که پایه ارزش صادراتی به روز نشود، مشکلات حوزه صادرات رفع نمی شود.

خیریه با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین کار ثبات اشتغال ایجاد شده توسط واحدهای تولیدی است، بیان کرد: کارآفرینی جز با همکاری و همفکری دستگاه ها و نهادهای متولی به نتیجه مطلوب و مؤثر نمی رسد.