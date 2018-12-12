۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی خراسان جنوبی خبر داد:

تجلیل از ۲۸ مخترع و پژوهشگر در جشنواره دانش پژوهان نیروهای مسلح

بیرجند-مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره پژوهشی نیروهای مسلح در استان خبر داد و گفت: در این جشنواره از ۲۸ مخترع و پژوهشگر تجلیل خواهد شد.

جواد عقیلی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره دانش و  پژوهش نیرو های مسلح همزمان با ۲۲ آذر ماه در مجتمع غدیر بیرجند خبر داد و افزود: در این مراسم حدود ۴۰۰ مخترع، مبتکر و صاحب ایده از  یگان های انتظامی، ارتش و بسیج خراسان جنوبی حضور دارند.

 مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی ادامه داد: این جشنواره هر ساله با هدف تقویت روحیه خود باوری، ترغیب و تشویق مخترعان و مبتکران، ارائه ایده از سوی آنها و تبدیل آن به محصول و بیان توانمندی های نیروهای مسلح در حوزه دفاعی برگزار می شود.

عقیلی پور عنوان کرد: از آبان سال ۹۷ به تمام  ارگان های نظامی  استان فراخوان دادیم تا  افرادی که صاحب طرح و پژوهش هستند پس از اینکه طرح آنها در کمیته ارزیابی و قابل قبول شد در جشنواره شرکت کنند.

وی با بیان اینکه  در این مراسم از  ۲۸  مخترع، مبتکر و پژوهشگر  تجلیل خواهد شد افزود: در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از اختراعات و توانمندی های نیروهای مسلح نیز برپا شده که مورد بازدید علاقه مندان  قرارخواهد گرفت.

وی بیان کرد: طرح پهباد، دستگاه کنترل هوشمند، طرح اور گونومیک، موس طبی و دستگاه دان کن زرشک از جمله طرح هایی است که توسط کارکنان سازمان بسیج در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است.

 مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی افزود:افرادی که طرح آنها پذیرفته شود ضمن برخورداری از جوایز نقدی، کمک های بلاعوض  از خدمات آزمایشگاهی و مشاوره و راهنمایی بسیج نیز بهره مند می شوند.

عقیلی پور اظهار داشت: افرادی که در زمینه دفاعی و رفع نیازهای استان  صاحب ایده هستند می توانند با ارائه طرحهایشان در جشنواره کشوری که در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود شرکت کنند.

