۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

مدیر کل تعاون کار خراسان جنوبی:

۶۰ درصد تعهد اشتغال خراسان جنوبی محقق شده است

بیرجند- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی برای سال جاری تعهد ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی داشته که ۶۰ درصد آن محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رکنی ظهر چهارشنبه در دوازدهمین جشنواره  تقدیر از کارآفرینان برتر خراسان جنوبی اظهار کرد: در هشت ماهه سال ۹۷  تعداد ۲۴ جلسه کارگروه اشتغال در خراسان جنوبی برگزار شده که این آمار در سال گذشته تنها ۶ جلسه برگزار شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  بیان کرد: در حوزه تشهیلات اشتغال پایدار روستایی در ابلاغ اول سهم خراسان جنوبی ۱۱۸ میلیارد تومان بوده که از این تعداد حدود ۱۵۰ میلیارد تومان جذب شده  و انتظار ایجاد پنج هزار فرصت شغلی در این راستا می رود.

رکنی ادامه داد: در طرح مهارت آموزی رتبه دوم کشوری، در رابطه با طرح کارورزی رتبه  پنجم کشور  را داریم که بسیار ارزشمند است.

وی افزود: ترخ بیکاری در سال گذشته ۱۱.۱ درصد بود که این آمار در بهار سال جاری به ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  در سال ۹۷ خراسان جنوبی تعهد ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی داشته است که ۶۰ درصد آن محقق شده است.

رکنی بیان کرد: در دوازدهمین جشنواره تقدیر از کارآفرینان برتر ۱۲۴ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد  ۶۰ نفر در بخش صنعت، ۳۶ نفر در بخش خدمات و ۲۸ نفر در بخش کشاورزی بودند.

وی  با اشاره به اینکه از این تعداد ۴ نفر به عنوان کارآفرین نمونه و دو نفر به عنوان کارآفرین شایسته تقدیر انتخاب شدند، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که فضای کسب و کادر در خراسان جنوبی با توجه به ظرفیت های آن رونق بگیرد.

