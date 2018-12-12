۶۰ درصد تعهد اشتغال خراسان جنوبی محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رکنی ظهر چهارشنبه در دوازدهمین جشنواره تقدیر از کارآفرینان برتر خراسان جنوبی اظهار کرد: در هشت ماهه سال ۹۷ تعداد ۲۴ جلسه کارگروه اشتغال در خراسان جنوبی برگزار شده که این آمار در سال گذشته تنها ۶ جلسه برگزار شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حوزه تشهیلات اشتغال پایدار روستایی در ابلاغ اول سهم خراسان جنوبی ۱۱۸ میلیارد تومان بوده که از این تعداد حدود ۱۵۰ میلیارد تومان جذب شده و انتظار ایجاد پنج هزار فرصت شغلی در این راستا می رود.

رکنی ادامه داد: در طرح مهارت آموزی رتبه دوم کشوری، در رابطه با طرح کارورزی رتبه پنجم کشور را داریم که بسیار ارزشمند است.

وی افزود: ترخ بیکاری در سال گذشته ۱۱.۱ درصد بود که این آمار در بهار سال جاری به ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۹۷ خراسان جنوبی تعهد ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی داشته است که ۶۰ درصد آن محقق شده است.

رکنی بیان کرد: در دوازدهمین جشنواره تقدیر از کارآفرینان برتر ۱۲۴ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۰ نفر در بخش صنعت، ۳۶ نفر در بخش خدمات و ۲۸ نفر در بخش کشاورزی بودند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۴ نفر به عنوان کارآفرین نمونه و دو نفر به عنوان کارآفرین شایسته تقدیر انتخاب شدند، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که فضای کسب و کادر در خراسان جنوبی با توجه به ظرفیت های آن رونق بگیرد.