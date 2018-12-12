برخورد قاطع و جدی با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی مویدی بیان داشت: هرمزگان بدلیل موقعیت جغرافیایی و بالا بودن حجم مبادلات تجاری در خط مقدم قاچاق سوخت، کالا و ارز در کشور قرار دارد و روزانه بین ۲ تا ۳ میلیون لیتر سوخت از این استان قاچاق می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۷ میلیون لیتر انواع سوخت خارج از شبکه در هرمزگان کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ برابر رشد داشته است.

مویدی با اشاره به اینکه بیشترین سوخت قاچاق و کشفیات آن در شهرستان‌های بندرخمیر، بندرعباس، میناب، سیریک و حوزه دریای عمان بوده است، خاطرنشان کرد: یکسان نبودن قیمت سوخت در کشورهای همسایه از دلایل افزایش قاچاق سوخت در کشور است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دولت الکترونیک و استفاده از سامانه‌های متمرکز بین دستگاهی می‌تواند قاچاق سوخت و کالا را کاهش و متوقف کند، اضافه کرد: در نشست مدیران استانی با معاون اول رئیس جمهور در هرمزگان راه کارهای مناسب برای جلوگیری از قاچاق و کاهش خروج سرمایه مردم ارائه و اعلام شد.

مویدی بیان کرد: بخشی از قاچاق سوخت و کالا در این استان سازمان یافته و بخشی نیز متفرقه و پراکنده است که مسئولان مربوطه در هرمزگان برخورد جدی با عاملان و باندهای قاچاق دارند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از ابتدای دی ماه امسال با تمام فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع و جدی می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: پیش از این به قاچاقچیان برندهای فاقد اعتبار هشدار و تذکر داده شده و برای ادای توضیحات به محل احضار شده اند.