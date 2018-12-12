شیوع ایدز در دنیا انحنای رو به پایین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صائینی ظهر چهارشنبه در همایش اصول پیشگیری، کنترل و درمان HIV با بیان اینکه در حال حاضر کشورهای قاره آسیا بیشترین آمار مبتلایان به بیماری ایدز را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: اگر بخواهیم به یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های ده‌گانه کنترل ایدز اشاره کنیم، بی‌تردید شناسایی افرادی که به ویروس ایدز مبتلا هستند، یکی از این استراتژی‌ها است.

وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای استراتژی ده‌گانه کنترل بیماری ایدز، پیدا کردن افراد HIV مثبت و درمان آن‌ها و نیز آموزش و کنترل بیماری از طریق این افراد است، ادامه داد: در حال حاضر در جهان و در سال ۲۰۱۷ تعداد ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مبتلا به ویروس HIV شناسایی شده، یعنی ۱۸ درصد میزان رشد منفی در بیماری و ۳۴ درصد نیز در رشد منفی میزان مرگ را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به موج‌های مختلف این بیماری و نحوه برخورد با آن در ادوار مختلف اشاره کرد و با یادآوری اینکه موج اول شیوع این بیماری در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، گفت: موج دوم این بیماری در افراد معتاد تزریقی و کسانی که از سرنگ واحد استفاده می‌کردند، شروع شد که برای کاهش آن از متادون‌درمانی استفاده و این شیوه درمانی در موج دوم وارد کشور شد.

صائینی با اشاره به اینکه در موج سوم نیز شاهد رواج روابط جنسی بودیم و در این مرحله بود که شیوع این ویروس شتاب بیشتری گرفت، اظهار کرد: طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، اگر ۹۰ درصد افراد HIV مثبت را پیدا کنیم و تحت درمان قرار دهیم، می‌توانیم شیوع این بیماری را به زیر ۲۰۰ برسانیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بابیان اینکه امروز به‌محض اینکه فرد با علائم HIV مثبت شناسایی می‌شود، درمان برای او انجام می‌گیرد، یادآور شد: این در حالی است که سابق بر این روند طولانی‌تر بود و ممکن بود درمان برای فردی که سال‌ها با این بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کند، انجام نگرفته باشد.

صائینی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۷ در دنیا ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر با ایدز زندگی می‌کنند، گفت: وضعیت دنیا در سال ۲۰۱۸ بر طبق نمودار شیوع بیماری و با اقداماتی که از سال ۲۰۰۰ شروع‌شده و اهداف و استراتژی‌هایی که تعیین‌شده، انحنای رو به پایین را نشان می‌دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: درصد بیماران در استان زنجان دارای پرونده فعال هستند و متاسفانه ابتلا به این بیماری از انتقال ترزیقی به روابط جنسی تغییر یافته است.

وی افزود: نخستین اتوبوس تست ایدز در زنجان سال گذشته راه اندازی شد واین اتوبوس به منظورآموزش، مشاوره و آزمایش رایگان درسطح شهر زنجان راه اندازی شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه شناسایی به موقع موجب آغاز درمان و افزایش عمر مبتلایان به ایدز می شود، ادامه داد: اتوبوس ویژه اچ آی وی در زنجان گشت زنی می کند و همه گروه های سنی می توانند داوطلبانه و رایگان مراجعه کنند.