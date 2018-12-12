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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی:

قرآن بالاترین ثروت معنوی جامعه است

قرآن بالاترین ثروت معنوی جامعه است

گرگان- نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی با بیان اینکه باید گام های بزرگتری در راستای آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی برداشته شود، گفت: قرآن بالاترین ثروت معنوی جامعه محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالفضل ابوالحسنی حکیمی، ظهر چهارشنبه در جلسه توجهی و آموزشی طرح ملی حفظ قرآن کریم، با اشاره به نقش قرآن در تمدن بشری، اظهار کرد: قرآن نقش بسیار پر رنگی در زندگی بشری دارد و دوری از آن باعث ویرانی خواهد شد.

وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه با همکاری برخی از دستگاه های فرهنگی برنامه های مدون و پر محتوا جهت تربیت حافظان قرآن در دستور کار خود قرار داده اند.

نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با بیان اینکه رنگ و بوی قرآنی داشتن سبب حالت ملکوتی در زندگی می‌شود، گفت: همان گونه که در روایات وارد شده فردی که قرآن را حفظ می کند خداوند او را عذاب نخواهد داد و این جایگاه قرآن را در زندگی به خوبی نشان می‌دهد.

 حکیمی گفت: کسی که قرآن حفظ می‌کند اهل گذشت است و تلاش می‌کند در رفتار با همکاران، خانواده و همسر رفتار نیکویی داشته باشد.

 نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی با بیان اینکه باید گام های بزرگتری در راستای آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی برداشته شود، گفت: قرآن بالاترین ثروت معنوی جامعه محسوب می شود.

کد مطلب 4483479

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